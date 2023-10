Comme à son habitude, Pierre Ménès a analysé le match du PSG face à Clermont, samedi après-midi. Pour lui, Luis Enrique a commis deux erreurs de coaching.

Pierre Ménès dénonce l’attaque à 4 alignée par Luis Enrique

À trois jours de son deuxième match de Ligue des Champions sur la pelouse de Newcastle United, le Paris Saint-Germain n’a pas fait mieux qu’un match nul face à la lanterne rouge du championnat, le Clermont Foot (0-0), samedi après-midi, au stade Gabriel-Montpied. Ce partage des points marque un coup d’arrêt après le succès éclatant face à l’Olympique de Marseille (4-0) dimanche dernier et souligne une irrégularité dans les performances des hommes de Luis Enrique. Une contre-performance qui met aussi à nu les limites du 4-2-4, selon Pierre Ménès. Pour le journaliste français, l’entraîneur parisien a été mal inspirée d’aligner à la fois quatre attaquants.

« Ce match nul du PSG est pour Luis Enrique, qui a aligné une équipe aberrante ! C'est bien de mettre quatre attaquants, ça fait plaisir à tout le monde, mais ça se saurait si c'était ça qui permet de marquer des buts. Surtout contre une équipe hyper regroupée, avec des attaquants qui viennent se coller aux défenseurs, il n'y a aucune profondeur », explique Ménès dans une vidéo sur Youtube pour Pierrot Le Foot. Aligné au coup d’envoi, le quatuor Dembélé - Kolo Muani – Mbappé – Barcola se veut séduisant, mais n’est pas sans poser certains problèmes d’équilibre collectif et de compacité du bloc. L’ancien consultant de Canal+ pense également que le successeur de Christophe Galtier a péché dans ses choix au milieu de terrain.

Fabian Ruiz trop faible au milieu de terrain du PSG

Hier, face à Clermont Foot, l’absence de Warren Zaïre-Emery et de Manuel Ugarte au milieu de terrain au coup d’envoi a créé un manque de cohérence et d’intensité dans le pressing du Paris Saint-germain. Vitinha et Fabian Ruiz sont trop neutres défensivement, mais aussi offensivement pour avoir un réel poids sur le jeu de leur équipe quand elle est confrontée à un adversaire bien regroupé et évoluant bas, aux yeux de Pierre Ménès. « Et quand on intègre au milieu ce pauvre Ruiz, qui est dramatique, ça fait un match où Clermont a totalement mérité son point. Le PSG a encore une fois balbutié. Ça fait six points perdus contre Lorient, Toulouse et Clermont. Ce n'est pas tout à fait normal pour une équipe de ce standing », ajoute le chroniqueur sportif.