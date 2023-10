Après le match nul sur la pelouse de Clermont Foot (0-0) ce samedi, le milieu du PSG, Fabian Ruiz, a lancé un avertissement pour le choc face à Newcastle.

Fabian Ruiz : « Il faut corriger les erreurs et s’améliorer »

Au terme d'un match disputé, un Paris Saint-Germain remanié, surtout en défense et au milieu de terrain, n’a pas fait mieux qu’un match nul face à une équipe de Clermont particulièrement impliquée et bien regroupée. Un mauvais résultat pour les Rouge et Bleu qui se déplacent à Newcastle mercredi prochain pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. À quatre jours de ce choc à St James Park, le milieu de terrain parisien Fabian Ruiz assure que l’équipe de Luis Enrique devra se montrer plus efficace face aux Magpies.

« On a joué contre une bonne équipe de Clermont, c’était difficile et on n’a pas réussi à marquer de but. Il faut corriger avant un match important en Ligue des Champions. Il faut analyser nos erreurs et faire mieux pour marquer sur nos occasions », a déclaré l’international espagnol de 27 ans, Fabian Ruiz, au micro de Prime Video. Même son de cloche chez son coéquipier Danilo Pereira.

PSG : Danilo pointe un manque d'efficacité

Malgré de nombreuses occasions, le Paris Saint-Germain n’a pas trouvé le chemin des filets sur la pelouse de Clermont Foot. Un manque d’efficacité que regrette le milieu de terrain parisien Danilo Pereira. « C’était un match fermé, tactique et on n’a pas su marquer. C’est compliqué, car Clermont a bien fermé derrière et s’est montré agressif. On n’a pas été bons dans la finition et c’est difficile. Je ne suis pas surpris (de l’agressivité adverse), car, en Ligue 1, c’est toujours comme ça. C’est à nous de débloquer le match. On n’a pas assez essayé en première période, un peu plus en seconde… », a déploré l’international portugais de 32 ans sur Prime Video.