Auteur d'une nouvelle prestation de grande classe face à Dortmund, le milieu du PSG, Manuel Ugarte, a tenu à prévenir Marseille pour le Classico.

PSG : Manuel Ugarte, le digne héritier de Marco Verratti

Le PSG et ses supporters ont perdu Marco Verratti, mais tiennent sans doute déjà son héritier. Arrivé cet été en provenance du Sporting contre un chèque de 60 millions d'euros, Manuel Ugarte n'a pas mis longtemps à prendre ses marques dans le milieu de terrain parisien. Agressif, technique et rapide, l'Uruguayen est devenu indispensable à cette équipe, et sa performance de mardi soir face à Dortmund (2-0) en témoigne très nettement. D'ailleurs, son entraîneur Luis Enrique n'a pas manqué de rendre hommage à son joueur à l'issue de la rencontre en conférence de presse.

"C’est un joueur fort et dur, qui a réalisé une performance complète. Il apporte quelque chose de plus en terme d’énergie, avec son habileté à presser haut et passer au travers des lignes. Il est techniquement complet et apporte beaucoup sur les phases offensives." Lorsqu'il est présent, il apporte un second souffle à l'entrejeu du PSG. Vendredi face à Nice, il n'a pas pu être titularisé d'entrée, et les conséquences ont été immédiates puisque les Parisiens se sont inclinés 3-2 au Parc des Princes.

Manuel Ugarte envoie un message à l'OM

Maintenant que le job est fait en Ligue des Champions, le PSG se tourne vers le Classique qui se jouera dimanche soir au Parc des Princes face à l'OM. En zone mixte après la rencontre face au BVB, Manuel Ugarte pensait déjà à cette rencontre. "Le Classique est toujours un match important. L'important, c'est de l'aborder en équipe. Jouer à domicile est important et nous donne de l'optimisme. Les supporters sont incroyables avant, pendant, et après le match, c'est une connexion très importante." Le PSG voudra se rattraper après la défaite subie face à Nice le week-end dernier, et va accueillir un OM en pleine crise, qui sera peut-être orphelin de toute sa direction.