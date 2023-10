Alors que l'OL est dans une situation plus qu'alarmante en championnat, une grande nouvelle est tombée pour deux milieux de Lyon.

OL : Rayan Cherki et Johann Lepenant appelés avec les Espoirs

Voilà une nouvelle qui devrait réconforter les deux joueurs dans cette période plus que délicate. En grande difficulté avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki et Johann Lepenant vont avoir l'occasion de briller avec l'Équipe de France Espoirs sous les ordres de Thierry Henry. Le nouveau sélectionneur des Bleuets a dévoilé sa liste ce jeudi dans le cadre des éliminatoires de l'Euro, et les deux Gones ont été sélectionnés pour disputer les deux rencontres contre la Bosnie et face à Chypre les 13 et 17 octobre prochain.

L'occasion pour eux de retrouver des bonnes sensations et également du temps de jeu, notamment pour Johann Lepenant qui n'a disputé que 37 minutes depuis l'arrivée de Fabio Grosso sur le banc de l'Olympique Lyonnais.

Rayan Cherki, un début de saison délicat

Pour Rayan Cherki, la période est plus que difficile. D'abord remplaçant pour le premier match de Fabio Grosso sur le banc de l'OL à Brest (1-0), le milieu offensif lyonnais a été titularisé à Reims le week-end dernier, mais n'a jamais été en mesure de se montrer, et a même eu une attitude nonchalante à certains moments.

La jeune pépite lyonnaise traverse un moment délicat, à l'image de ses coéquipiers, et la trêve internationale devrait lui faire le plus grand bien. Avant cela, il reste encore un match de championnat à disputer face à Lorient, et la victoire sera impérative au Groupama Stadium dimanche prochain.