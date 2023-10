Auteur d’un but et d’une passe décisive, Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert son compteur en Ligue 1 contre Le Havre. Après le match, l’attaquant de l’OM livre ses sentiments.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang revit avec Gennaro Gattuso

Ce dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille s’est facilement imposé à domicile contre Le Havre au Stade Vélodrome. Une belle victoire sur le score de 3 buts à 0 qui rassure quelque peu le club marseillais et son nouvel entraîneur Gennaro Gattuso. Si le technicien italien a dû attendre trois matchs pour accrocher une victoire, son message semble tout de même passer auprès du vestiaire, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang. Buteur du jour grâce à petit lob habilement placé sur le gardien du HAC, l’attaquant de 34 ans n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son nouvel entraîneur.

« C’est à l’image de quand il était joueur, il donne tout, il est passionné. Donc forcément, il nous transmet ça. On l’a vu aujourd’hui, on a encore une fois beaucoup donné dans l’énergie. Je pense qu’on a maîtrisé le match de A à Z, c’est une très bonne chose. Cela fait du bien de finir avec une victoire », a confié l'ancien attaquant d’Arsenal au micro de Prime Vidéo. Des mots forts auxquels a répondu l’ancien coach de l’AC Milan.

Gennaro Gattuso félicite Pierre-Emerick Aubameyang

Alors que l'Olympique de Marseille n'avait plus gagné depuis le 26 août dernier et que la trêve internationale se profile, l’équipe de Canebière a obtenu un joli succès qui intervient au meilleur des moments. Au micro de Prime Vidéo, Gennaro Gattuso a salué l’implication et l’efficacité retrouvée de Pierre-Emerick Aubameyang, objet de quelques critiques depuis le début de saison.

« Aubameyang ? Je l'ai connu au Milan quand il n'avait que 17 ans et que j'avais déjà deux enfants. Je l'ai félicité pour son travail récemment. Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail, c’est incroyable, comme le fait qu’il écoute attentivement lorsqu'on travaille la tactique par exemple. C'est très important comme exemple pour les jeunes joueurs. Et de conclure en français dans le texte : "Chapeau, chapeau, chapeau ! », s’est enflammé Gattuso.