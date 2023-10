Pablo Longoria a trouvé en Gennaro Gattuso le bon profil pour prendre la suite de Marcelino, critiqué aussi bien par le public marseillais que les joueurs de son effectif pour ses méthodes indéchiffrables. Avec l’italien, les choses sont différentes et positives.

OM : Gennaro Gattuso, un bon choix pour l'Olympique de Marseille

Déjà deux matchs que Gennaro Gattuso court après sa première victoire avec une défaite et un match nul. Mais le technicien italien rassure aussi bien les supporters de l’OM que les joueurs de son effectif. L’ancien milieu de terrain italien comprend mieux que son prédécesseur les joueurs et parle donc le même langage qu’eux.

Et sur le terrain, le jeu impulsé par Gattuso n’est pas mauvais, reste juste des résultats pour qu’il soit jugé bon. Les phases de jeu offensives de l’équipe marseillaise sont beaucoup plus prononcées avec l’ancien milanais à la barre. La solidité au milieu de terrain est tout aussi remarquable, ce qui rend optimistes joueurs et supporters du club phocéen.

Du côté des joueurs, les discours en disent long sur l’ambiance au sein du groupe de Gennaro Gattuso. Amine Harit estime par exemple que le nouveau poulain de Pablo Longoria « envoie énormément d'ondes positives » à un point que les nombreux efforts physiques qu’il demande aux joueurs ne sont pas difficiles à accepter. Pour le marocain, son nouveau coach a apporté tellement de choses en une semaine de travail qu’un changement a été ressenti sur le terrain lors du match contre Brighton (2-2) en Ligue Europa.

Avec de tels retours des premiers concernés, Pablo Longoria peut croire en une bonne pioche. Lorsque suivront les victoires, Gennaro Gattuso pourra faire oublier Igor Tudor qui est parti du club phocéen l’été dernier après avoir obtenu de bons résultats, malgré la décevante dernière ligne droite qui a laissé s’échapper la place en Ligue des champions.