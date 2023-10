Alors que Kylian Mbappé traverse une période difficile, une nouvelle révélation choc a été faite sur son transfert au Real Madrid.

Mercato PSG : Zone de turbulence pour Kylian Mbappé

La trêve internationale arrive peut-être au meilleur des moments pour Kylian Mbappé. Depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant français n'a pas marqué avec le Paris Saint-Germain, et son état d'esprit sur le terrain n'est pas forcément exemplaire. À Rennes, malgré quelques fulgurances, le numéro 7 parisien a livré un match moyen, et a beaucoup vendangé devant le but de Steve Mandanda.

Actuellement avec l'Équipe de France pour préparer le déplacement aux Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, ainsi que le match amical face à l'Écosse, Kylian Mbappé devrait en profiter pour prendre la parole afin de lever le voile sur sa mauvaise passe. Mais comme si cela ne suffisait pas, des déclarations venues d'Espagne viennent remettre de l'huile sur le feu concernant son transfert au Real Madrid.

José Manuel Otero en dit plus sur le feuilleton Kylian Mbappé

Qui d'autre qu'un membre du conseil d'administration du Real Madrid pour expliquer ce qu'il s'est réellement passé cet été ? Dans le podcast Remontada Blanca, José Manuel Otero a livré quelques précisions sur le feuilleton Kylian Mbappé qui a eu lieu durant tout l'été. "Mbappé a eu, et n’a pas eu, l’opportunité de venir à Madrid l’été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer aux bonus très élevés accordés avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu’il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. Cela n’aurait pas eu de sens de le recruter, même si c’est vrai qu’il y a eu le départ de Benzema. On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham."

Le Real Madrid était donc bien emballé à l'idée de faire venir l'attaquant français, mais la somme demandée par le PSG pour lâcher Kylian Mbappé était bien trop élevée. Nul doute que ce dossier va continuer d'agiter la toile durant les prochains mois.