Blessé juste avant la trêve internationale, Stéphane Diarra sera-t-il présent lors de la reprise de l’ASSE à Laval, dans 10 jours ? Le concerné a lâché sa première réponse, dans un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

ASSE : Arrêt brutal pour Stéphane Diarra

Titulaire alors de a réception de l’AC Ajaccio, samedi dernier, Stéphane Diarra n’avait pas terminé le match, il avait cédé à sa place à Mahmoud Bentayq après seulement 29 minutes de jeu. Il avait été contraint d’abandonner ses coéquipiers, en raison d’une blessure. À l’issue du match nul (0-0), Laurent Batlles avait donné des nouvelles de l’ailier franco-ivoirien, mais elles n’étaient pas du tout rassurantes.

« Stéphane Diarra s’est fait mal à l’adducteur. Il a eu une pointe de manière directe à ce niveau-là », avait-il indiqué, tout en s’inquiétant au sujet de l’indisponibilité du joueur prêté par le FC Lorient. « Il faudra attendre les examens pour en savoir plus sur sa durée d'indisponibilités et la nature exacte de la blessure. Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon ». Titulaire sept fois de suite en Ligue 2 avec les Verts, Stéphane Diarra est ainsi stoppé net par cette blessure.

L'ailier de Saint-Etienne entretient le flou sur son état de santé

Une semaine après le match contre l'ACA, l’ASSE n’a toujours pas communiqué officiellement sur sa situation de son ailier droit. Néanmoins, le concerné s’est chargé de livrer un message sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’en dit pas plus sur son état de santé et la période de son absence. En effet, Stéphane Diarra a posté une image du héros de ''Dragon-Ball'' plongé dans une cuve régénératrice. Et l'on se pose des questions sur la totale immersion de la recrue stéphanoise. Annonce-t-il son forfait pour longtemps ? Fait-il savoir qu'il s’y met à fond pour revenir rapidement ? Aucune réponse exacte pour l'heure, sauf qu'il est très incertain contre le Stade Lavallois, le 23 octobre.