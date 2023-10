Joueur incontournable de l'effectif du Real Madrid, Vinicius Jr s'est exprimé sur son avenir et a pris sa décision concernant son futur.

Mercato Real Madrid : Vinicius Jr veut rester au Real Madrid

Voilà une nouvelle qui devrait râvir les fans du Real Madrid. Depuis deux saisons, Vinicius Jr est un élément indispensable au schéma de jeu de Carlo Ancelotti. Technique rapide et adroit devant le but, l'attaquant brésilien fait aujourd'hui parti des meilleurs joueurs du monde, et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Désormais, son objectif est d'aller chercher une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid, si possible cette année, pour se donner les moyens de remporter le Ballon d'Or la saison prochaine. En ce qui concerne son avenir, Vinicius Jr se sent plus que bien au sein de la Maison Blanche, et un départ n'est absolument pas d'actualité.

"Je crois que je pourrais rester ici toute ma carrière"

Dans un entretien exclusif accordé à France Football, l'attaquant brésilien a affirmé son envie de rester à Madrid. "J'adore la vie ici en général, et ça se passe bien pour ma famille également. Je suis assez casanier mais on fait pas mal d'activités. Il n'y a pas la plage comme à Rio mais c'est quand même sympa. Madrid, c'est unique. Dans le monde entier, tout le monde me parle de ce club. Je crois que je pourrais rester ici toute ma carrière, mais le club de ma vie, c'est Flamengo. J'ai promis à mon père d'y retourner un jour. Il faut que je respecte cette promesse." Une chose est sûre, Vinicius Jr n'est pas prêt de quitter Madrid, pour le plus grand bonheur des supporters merengues.