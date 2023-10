Récemment, la presse a annoncé un accord préliminaire entre Xavi Simons et le RB Leipzig pour y rester. Le joueur du PSG a évoqué sa situation vendredi soir.

Mercato PSG : Prêt prolongé pour Xavi Simons ?

Il y a quelques jours, le magazine Sport Bild a révélé que le RB Leipzig a de fortes chances de garder Xavi Simons au-delà de sa période de prêt d’une saison. Le média allemand explique notamment que les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Leipzig ont trouvé « quelque chose qui ressemble à un accord » pour que le milieu offensif de 20 ans voit son prêt être prolongé d'une saison, soit jusqu’en juin 2025. Pour que ce scénario aboutisse, deux conditions devront être satisfaites : Xavi Simons doit jouer très régulièrement durant toute la saison et le RB Leipzig doit être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

La même source ajoute que cet « accord préliminaire » entre les deux clubs a pu être atteint, car le PSG et le club entraîné par Marco Rose entretiennent de bonnes relations après plusieurs transferts, Jean-Kevin Augustin, Christopher Nkunku et El Chadaille Bitshiabu. De son côté, Xavi Simons a déjà expliqué être ravi de son choix d'avoir rejoint Leipzig, et ne serait donc pas forcément contre une année de plus en Bundesliga. Alors que son nom anime les conversations en ce moment, l’international néerlandais est sorti du silence ce vendredi soir.

Xavi Simons : « Je suis content à Leipzig »

Présent en zone mixte après la défaite des Pays-Bas face à l’équipe de France (1-2), synonyme de qualification à l’Euro 2024 pour les Bleus, Xavi Simons a été interrogé sur son avenir à la fin de la saison en cours. Même s’il est prêté sans option d’achat, le joueur formé au Barça avoue être heureux à Leipzig. « Je suis content à Leipzig, je ne pense pas à autre chose. J’ai une saison très excitante à jouer et je verrai aussi avec mon équipe », a déclaré le compatriote de Virgil van Dijk après avoir évoqué ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre sa sélection.

« C’est un plaisir toujours de jouer contre de grands joueurs, encore plus quand c’est un ami, mais dès que le match commence il n’y a plus d’ami. Mais oui, après le match on a parlé », a confié Xavi Simons. D’après le journal Le Parisien, le futur de Simons au PSG n’a pas encore été décidé. Le quotidien régional indique que toutes les options sont encore possibles dans ce dossier : un retour à Paris, une prolongation du prêt ou même une vente dès l’été prochain.