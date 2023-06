Alors que Christopher Nkunku est officiellement un joueur de Chelsea, le joueur formé à Paris va rapporter un bon pactole au PSG sur ce mercato.

Mercato PSG : Paris va récupérer entre 6 et 7 millions pour Christopher Nkunku

Le transfert était déjà annoncé depuis plusieurs semaines, il a finalement été officialisé mardi. Après quatre années passées en Bundesliga du côté de Leipzig, le milieu offensif français s'est engagé à Chelsea pour une somme d'environ 60 millions d'euros et va découvrir la Premier League la saison prochaine.

Dans un entretien accordé au site officiel du club anglais, Christopher Nkunku a livré son premier ressenti après sa signature. "Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea, a savouré l’international français. Un gros effort a été fait pour m'amener au club et j'ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain."

Si son transfert fait le bonheur des supporters de Chelsea, il fait également les affaires du Paris Saint-Germain. En effet, lors de sa signature à Leipzig en 2019, la direction parisienne avait négocié un pourcentage à la revente de 15%. De ce fait, le club de la capitale va recevoir une somme comprise entre 6 et 7 millions d'euros grâce au transfert de son ancien joueur.

Une rentrée d'argent bénéfique pour le PSG

Même si ce n'est pas une somme colossale, cette rentrée d'argent acquise grâce au transfert de Christopher Nkunku à Chelsea va sans doute faire du bien au Paris Saint-Germain. Désireux de réaliser plusieurs gros coups sur ce mercato estival, Luis Campos sait qu'il va devoir vendre avant d'acheter, et si certains transferts concernant d'anciens joueurs du clubs peuvent lui rapporter de l'argent, il ne va clairement pas s'en priver.

Les ambitions du directeur sportif portugais sont très élevées cet été, conscient qu'il doit absolument se racheter aux yeux des supporters après plusieurs échecs lors des deux dernières périodes de transfert.