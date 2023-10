Laurent Mortel, entraineur de l'ASSE féminin, a dévoilé un pan de sa stratégie, en vue du derby du Rhône contre l’OL, ce samedi (21h).

Derby OL-ASSE : Les Vertes prêtes à rivaliser avec les Fenottes

Huit jours après sa courte défaite contre le PSG (0-1), l’équipe féminine de l’ASSE affronte les championnes de France, l’OL, ce soir à Lyon. Cela, lors de la 4e journée de la D1 Arkema. Deux matchs de suite pour Saint-Etienne, contre les deux cadors du championnat féminin de France ! Conscients de la lourde tâche qui les attend, Laurent Mortel et les Stéphanoises entendent bien résister aux Fenottes, octuples championnes d’Europe. Le coach des promues assure que son équipe va vendre chèrement sa peau contre sa rivale.

« Le Derby, c’est un match à part. Sportivement, il n’y a pas de comparaison possible. Lyon a le plus gros palmarès de France […], mais tout le groupe a envie de bien faire et de représenter fièrement ses couleurs », a déclaré le technicien des Vertes. « On va jouer la meilleure équipe de France et l’une des trois meilleures d’Europe. On s’attend à être en difficulté, mais on restera fidèle à nos principes », a-t-il poursuivi.

Laurent Mortel : « On ne mettra pas le bus devant le but »

Pour tenter de rivaliser avec les Lyonnaises, Laurent Mortel (48 ans) a évidemment sa petite idée, même s’il avoue que « la tâche s’annonce difficile » pour son équipe. « Avec un bloc plus compact, on a été capables d’aller chercher notre adversaire (PSG, ndlr) plus haut sur le terrain et de faire mal en phase de transition. C’est positif, mais il faut arriver à concrétiser nos occasions. […] » a-t-il confié. Pour finir, l'entraineur de l’ASSE féminin a indiqué qu'il n’y aura pas de système ultra-défensif contre Lyon. « On ne mettra pas le bus devant le but », a-t-il prévenu. A noter que Lyon est 2e au classement et Saint-Etienne 10e avant leur confrontation.