Opéré et attendu sur les terrains au début de l’année 2024, le latéral gauche Nuno Mendes pourrait recevoir une belle surprise après la trêve hivernale.

Mercato PSG : Prolongation dans les tuyaux pour Nuno Mendes

Définitivement recruté à l’été 2022 contre un chèque de 45 millions d’euros, Nuno Mendes s’est imposé au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Pleinement satisfait des performances de l’ancien prodige du Sporting Portugal envisage de lui offrir un nouveau bail dès son retour. En effet, selon les informations du portail spécialisé Paris Saint-Germain Actualités, les dirigeants du PSG ont entamé certaines discussions pour des prolongations et d'autres commenceront en novembre/décembre. Si les priorités sont Warren Zaïre-Emery et Kylian Mbappé, Nuno Mendes devrait aussi prolonger jusqu'en 2028, soit deux ans supplémentaires. Une bonne nouvelle pour le natif de Lisbonne, qui va faire son retour début 2024 avec une forme optimale.

Le clan Nuno Mendes est optimiste pour son retour

Titulaire durant ses deux premières saisons en Ligue 1, le défenseur de 21 ans a été freiné dans son élan par une grave blessure à un tendon de la cuisse droite lors du match contre le FC Lorient en avril passé et a rechuté au début de l’exercice en cours. Opéré avec succès à l'ischio-jambier droit, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo va revenir encore plus fort selon son médecin traitant, le Dr Lasse Lempainen, considéré comme un faiseur de miracles pour guérir les blessures musculaires et qui a opéré Nuno Mendes.

« Compte tenu de la situation et de cette rechute, il était nécessaire de l’opérer. Nous sommes très satisfaits de l’opération. C’est quelqu’un de calme, poli, agréable. Il est très bien entouré. Je suis très optimiste. C’est un jeune, il a de grosses capacités de récupération. Nous avons fixé un plan de récupération très précis, qui a été communiqué par le PSG [environ 4 mois]. Une participation aux matchs à élimination direct en LDC ? C’est totalement possible. Je suis convaincu qu’il reviendra à très haut niveau ! », a rassuré le chirurgien finlandais dans les colonnes du journal L’Équipe.