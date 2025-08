Mercato : L’OM s’offre une pépite à 32 M€ !

Un roc équatorien se rapproche de l’OM. Les dirigeants marseillais ont accepté de lâcher 32 millions d’euros pour la pépite.

Mercato OM : Un jeune crack attendu à Marseille !

À Marseille, le mercato ne s’essouffle pas. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, les dirigeants de l’OM veulent bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau. Pour renforcer l’arrière-garde, leur regard se tourne vers Bruges.

Cinq recrues déjà bouclées cet été : Egan-Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Aubameyang et Igor Paixão. Pourtant, derrière, l’OM reste léger. Roberto De Zerbi le dit, il faut plus de solidité. Les pistes se multiplient : Aguerd, Kiwior, Laporte. Mais ces derniers jours, un autre nom circule dans les couloirs de la Commanderie. Il s’agit de Joel Ordóñez.

Arrivé à Bruges en 2023, le défenseur de 21 ans s’est vite affirmé. En sélection, il forme une charnière solide avec Willian Pacho, que Paris connaît bien. Nieuwsblad et Foot Mercato confirment que les discussions sont lancées entre Bruges et Marseille. Mais le club belge réclame plus de 30 millions d’euros. Le joueur, lui, semble décidé à partir. Selon Het Laatste Nieuws, il a même manqué l’entraînement collectif, officiellement pour une gêne musculaire. Officieusement, peut-être pour préparer son départ.

Selon Les Transferts, tout est déjà réglé. L’Olympique de Marseille et Bruges ont trouvé un terrain d’entente. Montant de l’opération : 32 millions d’euros. À cela s’ajoute une clause de 15 % à la revente pour le club belge. Le défenseur central, 21 ans, sort d’une saison pleine en Jupiler Pro League. La direction brugeoise a validé son départ. Le joueur, désormais libre de rallier Marseille, est attendu comme un renfort de poids pour la défense olympienne.