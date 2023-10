Alors que le Real Madrid attend l’hiver pour discuter avec Kylian Mbappé, libre en fin de saison, le PSG ne compte pas se laisser dépouiller si facilement.

Mercato PSG : Le Paris SG prépare son offre pour Kylian Mbappé

Dimanche, le quotidien Marca a révélé que les dirigeants du Real Madrid vont attendre le mois de janvier, lorsqu’ils pourront négocier avec Kylian Mbappé, si ce dernier ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain. Libre en juin prochain, l’attaquant de 24 ans pourra discuter avec les clubs de son choix et signer un pré-contrat pour son avenir. Ce mercredi, un autre journal espagnol assure que le champion de France en titre ne compte pas regarder le Real Madrid récupérer Mbappé sans rien faire.

En effet, selon les informations obtenues par le média Sport, Nasser Al-Khelaïfi et l’Émir du Qatar vont faire une offre de prolongation au capitaine de l’Équipe de France dans les prochaines heures, soit à son retour en club après la trêve internationale. Déjà très bien rémunéré, l’enfant de Bondy devrait recevoir une proposition avec à la clé un salaire plus important. La source espagnole parle d’une prolongation courte durée, soit jusqu’en juin 2025, avec une option lui permettant de rejoindre le Real Madrid dès l’été prochain, contre un chèque d’un certain montant. Une tendance confirmée en Angleterre.

Le PSG espère toujours convaincre Kylian Mbappé

Ces dernières heures, le journaliste Ben Jacobs, les décideurs du Paris Saint-Germain souhaitent faire signer un nouveau contrat à Kylian Mbappé, pas forcément pour le garder, mais pour éviter de le voir partir libre l'été prochain. « Des sources du PSG espèrent toujours que Mbappé renouvellera dans une certaine mesure. Cela pourrait être un renouvellement pour rester ou encore en vue de repartir l'été prochain », a déclaré le journaliste anglais à Caught Offside. Les dirigeants du PSG attendent donc la réponse du protégé de Luis Enrique.