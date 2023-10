Nommé sur le banc du PSG cet été en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique commence déjà à montrer des signes d’agacement et de dégoût.

Mercato PSG : Luis Enrique lassé par les conférences de presse en France

L’accrochage entre Luis Enrique et le journaliste Alexandre Ruiz après la victoire du Paris Saint-Germain à Rennes (3-1), dimanche dernier, continue de faire parler en Espagne. L’occasion pour la presse ibérique de critiquer la Ligue 1 et les nombreuses obligations médiatiques. D’après les renseignements obtenus par le média Relevo, le nouvel entraîneur du club de la capitale française serait choqué par la quantité de sollicitations médiatiques auxquelles il doit faire face avant et après les matchs.

Luis Enrique commencerait même déjà à ressentir de la saturation. En effet, les diffuseurs sont nombreux en Ligue 1, avec notamment Prime Video, Canal+, sans compter les questions des journalistes de Free, un autre détenteur des droits, avant de participer à une conférence de presse face au reste de la presse. Autant de charges médiatiques que Luis Enrique ne supporterait déjà pas. Suffisant de claquer la porte et annoncer prochainement sa démission du Paris SG ?

Luis Enrique veut rester longtemps au PSG

Nommé cet été en remplacement de Christophe Galtier, l’ancien coach du FC Barcelone a déclaré, il y a quelques semaines, espérer rester longtemps à la tête de l'équipe du Paris Saint-Germain, où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025.

« J’ai une très grande équipe et être entraîneur d'une très grande équipe est difficile. On a vu que les entraîneurs précédents (du PSG) n'étaient pas forcément restés très longtemps, mais ce que je souhaite, c'est rester longtemps dans ce club », avait notamment confié Luis Enrique en conférence de presse après la large victoire de ses hommes face à l’OL (4-1), lors de la quatrième journée de Ligue 1.

Soutenu par Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne, l’ex-sélectionneur de l’Espagne ne devrait donc pas quitter son poste de si tôt. D’ailleurs, la situation devrait évoluer en Ligue 1 avec les lots mis en jeu par la LFP qui vont réduire le nombre de diffuseurs, et donc le nombre d’obligations médiatiques.