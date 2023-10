Ayant mis un terme à sa carrière cet été, Jessy Moulin révèle avoir été contacté par l’ASSE, pour une possible reconversion au sein du club ligérien.

Mercato : Jessy Moulin a décliné une offre de l'ASSE en 2022

Ancien gardien de but de l’ASSE (2008 à 2021), Jessy Moulin a pris sa retraite en aout 2023, après deux saisons à Troyes. L’ancien portier de 37 ans pense désormais à sa reconversion. Il rêve d'encadrer des jeunes. « Le terrain me manque énormément. L'adrénaline […]. La dernière fois, j'ai coaché l'équipe de mon fils, ça donne envie quand même ! J'ai envie de transmettre des valeurs qui sont les miennes... qui datent du football à l'ancienne », a-t-il confié à Peuple-Vert.

Jessy Moulin va-t-il rebondir à Saint-Etienne comme ses anciens coéquipiers Laurent Batlles (entraineur de l’équipe professionnelle) ou encore Loïc Perrin (coordinateur sportif) ? Possible, car il avoue avoir été sollicité par le directeur du centre de formation de l'ASSE, quand il était encore à l’ESTAC. « À l'été 2022, Laurent Huard m’a appelé pour savoir si je voulais venir entrainer les gardiens du centre de formation. Il me restait un an à Troyes et je devais honorer mon contrat. Il a compris que je me devais de rester », a-t-il fait savoir.

Jessy Moulin : « À l'instant T, je n'ai rien pour un retour à Saint-Etienne »

Maintenant qu’il a raccroché les crampons, Jessy Moulin est libre. Et il attend de nouvelles offres. Mais l’ASSE ne l’a pas contacté de nouveau. « Je suis assez proche de certaines personnes au club pour en discuter. Mais à l'instant T, je n'ai rien, pas de contact dans ce sens. Je ne sais donc pas si un retour est possible à Saint-Etienne », a-t-il clarifié. Rappelons que Romain Hamouma (36 ans), lui aussi néo-retraité, a entamé sa reconversion à l'AS Saint-Etienne, son ancien club (2012-2022). Il a intégré le staff technique du centre de formation des Verts, en tant qu'entraîneur des jeunes attaquants.