Auteur en deux matchs avec les Espoirs durant la trêve, Rayan Cherki a fait le plein de confiance avant de revenir à l'OL.

OL : Rayan Cherki étincelant avec les Espoirs

Ce n'était pas le même Rayan Cherki avec l'Équipe de France Espoirs ces derniers jours. Étincelant et décisif, le jeune milieu offensif de l'OL s'est offert trois réalisations en deux matchs, et a notamment été au sommet de son art mardi soir lors de la victoire record des Bleuets face à Chypre 9-0. Désormais, la question est de savoir si la pépite lyonnaise sera en mesure de confirmer son regain d'énergie lors de son retour à Lyon, dans un climat totalement opposé.

Pour rappel, l'OL est 17e de Ligue 1, et n'a toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison. De plus, l'arrivée de Fabio Grosso n'a pas fait les affaires de Rayan Cherki, titularisé à une seule reprise depuis l'arrivée du technicien italien. Son attitude sur le terrain ne plaît pas à tout le monde, et il semble être l'ombre de lui-même lorsqu'il porte le maillot de l'Olympique Lyonnais.

Cherki : "Une équipe de très haut niveau, ça fait la différence"

Mardi soir après la rencontre, Rayan Cherki s'est arrêté en zone mixte. S'il a d'abord exprimé sa satisfaction après l'incroyable victoire de son équipe, il a également lâché une petite phrase lourde de sens sur le niveau de l'Olympique Lyonnais. "Je suis moi-même en Equipe de France Espoirs, j’essaie de prendre un maximum de plaisir avec mes coéquipiers. Je pense que cela se ressent sur le terrain, on s’entend tous bien. On a une équipe de très haut niveau et ce sont des choses qui font la différence." Pas certain que ses propos soient très appréciés du côté de l'Olympique Lyonnais.