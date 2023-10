À une semaine de la réception de Clermont, l'OL craint une baisse de forme chez un cadre offensif. Celui-ci est très utilisé par le Ghana.

OL : La direction inquiète pour Ernest Nuamah

On sent que la reprise se rapproche. Malgré la perte du statut de lanterne rouge en Ligue 1, la direction de l'Olympique Lyonnais ne peut s'empêcher d'être inquiète selon Le Progrès. En effet, Ernest Nuamah est très utilisé par le Ghana en cette période de trêve internationale. Si en apparence, il n'y a aucun problème, John Textor craint une baisse de forme chez l'attaquant de 19 ans.

Le président du club rhodanien l'a vu monter en puissance lors de la dernière journée de championnat, face au FC Lorient (3-3). D'où le fait qu'il ne soit pas forcément rassuré lorsqu'il apprend que Nuamah doit affronter le Mexique (ce dimanche) puis les États-Unis en 4 jours.

OL-Clermont, le match de la peur

Si la direction de l'OL est à fleur de peau, on peut l'expliquer par l'approche d'un match capital pour le maintien. Dans une semaine, les Gones accueilleront Clermont, lanterne rouge de la Ligue 1, pour le compte de la 9ème journée. Cette rencontre entre le dix-septième et le dix-huitième sonne déjà comme un match de la peur. L'OL de Fabio Grosso est à 4 unités du barragiste lorientais, Clermont à 5 points.

Autrement dit, malheur au vaincu. Au niveau de la forme, on a vu du mieux côté Lyon ces derniers jours. Si sur le plan défensif, c'est toujours très compliqué avec 3 buts encaissés contre le FC Lorient, le club rhodanien a vu certains joueurs se réveiller. À l'image du capitaine Alexandre Lacazette, donnant l'avantage au score grâce à son deuxième et troisième but de la saison. De son côté, Clermont a vécu une drôle de partie contre Montpellier. Alors que les hommes de Pascal Gastien étaient menés 4-2, un pétard a explosé non loin de Mory Diaw. La commission de discipline donnera sa décision le 25 octobre pour valider ou non une victoire auvergnate sur tapis vert. Ce qui placerait les Gones en dernière position avant un duel ô combien important.