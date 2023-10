Après avoir résisté à diverses offres durant le dernier mercato estival, dont celle du PSG, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, ne compte pas subir les caprices de Victor Osimhen.

Mercato PSG : Fin de l’idylle entre le Napoli et Victor Osimhen ?

Quelques mois seulement après un sacre en Serie A, la relation entre le Napoli et Victor Osimhen semble se détériorer cette saison suite à des vidéos publiées par le compte TikTok du club et qui se moquaient de l'attaquant 24 ans. L’entourage du joueur a menacé de porter plainte contre le club pour ces messages et Osimhen a même supprimé toute présence des Gli Azzurri sur son compte Instagram.

Naples a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de contrarier sa star avec ses messages sur les réseaux sociaux et De Laurentiis a déclaré que l'incident n'avait pas perturbé les négociations contractuelles. Pour autant, des clubs comme le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid et certains clubs d'Arabie saoudite, notamment, seraient déjà aux aguets, prêts à passer à l’action en cas de vente. D’ailleurs, le patron du club italien reconnaît lui-même que tout reste désormais dans ce dossier.

Aurelio De Laurentiis prêt à laisser partir Victor Osimhen ?

En effet, dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano, le président du SSC Naples, Aurelio De Laurentiis, a révélé que les négociations contractuelles avec Victor Osimhen étaient au point mort, laissant entendre que l'ancien attaquant de Lille OSC pourrait partir l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, comme Kalidou Koulibaly à l’été 2022.

« Nous nous sommes mis d'accord verbalement sur un nouvel accord en août, alors si les choses changent de son côté, la vie continuera. Le contrat de Victor expire en juin 2025, il reste du temps. Rappelez-vous, j'ai vendu Koulibaly à Chelsea un an avant la fin de son contrat », a déclaré le dirigeant italien de 74 ans.

S’il réclamait 150 millions d’euros l’été dernier pour l’enfant de Lagos, De Laurentiis pourrait se montrer moins gourmand en cas de non-prolongation du joueur. De son côté, le site spécialisé Transfermarkt estime qu’un départ de Victor Osimhen pourrait se négocier à 120 millions d’euros. Le Paris SG et les autres prétendants du joueur sont donc prévenus.