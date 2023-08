Aurelio de Laurentiis, président du Napoli, a fait une nouvelle annonce sur l’avenir de Victor Osimhen, annoncé chez les plus fortunés d’Europe, dont le PSG.

Mercato PSG : Victor Osimhen ne bougera pas de Naples cet été

Grand artisan du sacre du SSC Naples en Serie A et meilleur buteur du championnat italien la saison écoulée, Victor Osimhen fait rêver les clubs les plus fortunés d’Europe et du monde. En plus du Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich et la Juventus Turin, Al-Hilal serait également sur les traces de l’attaquant de 24 ans. Le club saoudien aurait même fait une offre de 120 millions d’euros, refusée fin juillet, pour l’international nigérian.

En quête d’un numéro 9 de classe mondiale, le Paris SG et son président Nasser Al-Khelaïfi seraient prêts à dépenser une fortune pour l’ancien avant-centre de Lille OSC. Mais le club italien ne semble pas vraiment disposé à laisser filer son joyau africain. Interrogé par Sky Sport Italia, Aurelio de Laurentiis a catégoriquement exclut tout départ de Victor Osimhen, même si les négociations pour une prolongation de son contrat, qui court jusqu’en juin 2025, sont dans l’impasse.

« Osimhen reste. Il a un contrat pour encore deux ans, ou devrait-il aller ? Il y a des contrats et il faut toujours les respecter : cela vaut pour les deux côtés bien sûr parce que c’est une relation bilatérale et tant que c’est comme cela et que cela ne penche jamais d’un côté ou de l’autre, il y a de l’amour et de l’entente. Avec Victor Osimhen, cela a été comme ça dès le début alors restez calmes et sereins », a assuré le président napolitain à ses supporters. Auteur de 31 buts en 39 matches la saison dernière, Osimhen est évalué à 150 millions d’euros par ses dirigeants. Le Paris SG est donc fixé sur ce dossier.