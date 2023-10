Pendant que le PSG affronte le RC Strasbourg au Parc des Princes cet après-midi, la presse étrangère continue de spéculer sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé décidé à quitter Paris cet été ?

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore paraphé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar attendaient son retour de sélection pour lui soumettre une proposition XXL de prolongation, la presse britannique révèle que la tendance irait de plus en plus à un départ gratuit en fin de saison. En effet, selon les informations du journaliste Mario Cortegana, certains membres de la direction du PSG pensent en interne que Mbappé ne signera pas un nouveau contrat en faveur des Rouge et Bleu. Le spécialiste du tabloïd The Athletic précise même qu’au PSG, on s’attend désormais à un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à l'issue de son contrat. Une tendance refroidi du côté de l’Espagne.

Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir

D’après les renseignements obtenus par Defensa Central, Kylian Mbappé aurait encore quelques doutes sur sa future destination. En coulisses, le capitaine de l’équipe de France aurait d’ailleurs confié à certains proches : « je ne sais pas ce qu'il se passera avec mon futur. On verra et je ne pense pas à ça en ce moment. » Marca indiquait ces dernières heures que le Real Madrid attendait le 1er janvier pour tenter une nouvelle relance, mais n’était plus si certain de vouloir attirer absolument Mbappé, Florentino Pérez et les Merengues étant très satisfaits de Vinicius Jr et de Jude Bellingham. Il faudra donc vraisemblablement patienter jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024 pour être fixé sur la prochaine destination du protégé de Luis Enrique.