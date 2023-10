Cadre du FC Nantes ces dernières saisons, Nicolas Pallois est sur le déclin. Pierre Aristouy ne lui fait plus confiance et il se rapproche de la sortie.

FC Nantes : Nicolas Pallois relégué sur le banc de touche

Arrivé au FC Nantes à l’été 2017, en provenance de Bordeaux, Nicolas Pallois était l’un des leaders du vestiaire nantais. Vice-capitaine, il n’hésitait pas donné de la voix quand il le fallait. C’est lui qui donnait l’exemple de combativité, de résilience dans les moments difficiles. La saison dernière, le défenseur central s’était montré indispensable pendant la lutte pour le maintien des Canaris dans l’élite. Il avait disputé 10 des 13 derniers matchs du championnat, dont 8 en intégralité.

Lors de l’exercice présent, le taulier N°4 du FCN a perdu sa place dans l'équipe de départ. Pierre Aristouy ne compte plus sur lui. La preuve, il a fait deux brèves apparitions, soit précisément 10 minutes à Clermont et 6 minutes à Strasbourg, lors des six dernières journées. Sans le natif d’Elbeuf (Seine-Maritime), le FC Nantes a remporté 4 des 5 derniers matchs, et est remonté au classement à la 7e place.

Mercato : Nicolas Pallois vers la porte de sortie du FCN

Nicolas Pallois a perdu sa place de titulaire au profit d’Eray Cömert ou encore Jean-Kévin Duverne. Les deux recrues estivales lui sont préférées, en plus de Jean-Charles Castelletto. Sans doute, ça sent déjà la fin pour le joueur de 36 ans, dont le contrat au FC Nantes expire en juin 2024. S’il a toujours su se relever dans les périodes compliquées, l’imposant arrière n’est pas certain de réintégrer le onze entrant de Pierre Aristouy. Comme l’annonce l’Insider Emmanuel Merceron, l’entraîneur des Jaune et Vert ne semble plus enclin à donner à Nicolas Pallois « la chance de redevenir indispensable ».