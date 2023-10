En marge de la rencontre entre l’OM et l’AEK Athènes en Ligue Europa, Matias Almeyda a tenu à défendre la réputation de Gennaro Gattuso.

La rencontre de ce jeudi soir entre l’Olympique de Marseille et l’AEK Athènes (3-1) en Ligue Europa a offert aux amateurs de football un véritable voyage dans le temps. Car, cette rencontre fut l’occasion pour Matias Almeyda et Gennaro Gattuso de se retrouver dans une arène du football. Les deux hommes, qui entraînent respectivement l'AEK Athènes et l’OM, se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leur carrière de footballeur.

En effet, au début des années 2000, Matias Almeyda a laissé une empreinte indélébile dans le football italien en portant les maillots de Parme, de la Lazio et de l'Inter Milan. C'était une période faste de la Serie A, avec des équipes exceptionnelles et des joueurs très talentueux. Matias Almeyda, ancien milieu de terrain argentin, était l'un de ces joueurs qui a contribué à cette époque mémorable du championnat italien.

Son affrontement avec Gennaro Gattuso sur le terrain n'était pas rare à l'époque. Les deux hommes incarnaient la combativité et la passion du football italien. L’ancien milieu de terrain de l’AC Milan était réputé pour son caractère bouillant, mais Matias Almeyda a tenu à nuancer cette image. Selon lui, Gattuso était certes un guerrier sur le terrain, mais il ne méritait peut-être pas la réputation de joueur fou qui lui était attribuée. « Quand il jouait, il n’était pas si fou que ça », a-t-il déclaré au micro de Canal+, en marge du choc entre l’OM.

Gennaro Gattuso, une bonne personne

Matias Almeyda a rappelé que l'époque à laquelle ils ont joué était marquée par des équipes emblématiques, chacune d’elle possédait des artistes et de véritables guerriers sur le terrain. Il a souligné que Gennaro Gattuso avait réalisé une immense carrière de footballeur. Derrière le masque du combattant se cachait un homme que Matias Almeyda considère comme une « une bonne personne ».

La rencontre entre l’OM et l’AEK Athènes en Coupe d’Europe a ainsi donné l'occasion à ces deux anciens rivaux de renouer leur amitié et de se rappeler les bons moments passés sur les terrains de Serie A. Cette rencontre s'est finalement soldé par une victoire de l'Olympique de Marseille , qui reste toujours invaincue dans cette compétition avec 5 points.