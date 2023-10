Le départ annoncé d’un attaquant du FC Nantes se confirme. Il devrait quitter les Canaris dès le prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Marquinhos vers un départ du FCN en janvier

Prêté par Arsenal au FC Nantes pour une saison, mais sans option d'achat, Marquinhos (20 ans) est parti pour ne pas aller au bout de son contrat, soit jusqu’en juin 2024. Simon Reungoat de Hit-West avait annoncé son possible départ du FCN où les dirigeants auraient déjà pris la décision de se séparer de lui.

Selon lui, le prêt du jeune ailier devrait être cassé en janvier 2024. Et comme son club d’origine ne l’attend pas à l’hiver, il est possible qu’il soit prêté de nouveau par les Gunners. L’information livrée par la source, il y a deux semaines, est confirmée par Daily Mirror. En effet, Arsenal envisagerait de mettre fin au prêt de Marquinho, d'un commun accord avec le FC Nantes. Et comme pressenti, il sera prêté dans un autre club pendant le mercato hivernal, selon le quotidien britannique.

Pierre Aristouy ne compte pas sur le Brésilien

Pierre Aristouy ne compte pas du tout sur le Brésilien. Il a seulement fait 5 brèves apparitions en Ligue 1, pour 88 minutes de jeu cumulées. L’entraîneur des Canaris et la direction nantaise n’ont d’ailleurs pas hésité à lui accorder la permission, pour rejoindre le Brésil, pour les jeux panaméricains, qui se déroulent du 20 octobre au 5 novembre. Arrivé sur les bords de l’Erdre le 12 aout 2023, Marquinhos devrait donc faire ses valises dans deux mois, vers une nouvelle destination.