Le 22 août 2023 à 08:16

Arrivé cet été en prêt, en provenance d'Arsenal, Marquinhos est l'une des recrues phares du FC Nantes cet été, qui l'a déniché de façon plutôt originale.

Mercato FC Nantes : Marquinhos a été recruté sur un site d'annonces

Qu'est-ce que TransferRoom, la plateforme utilisée par le FC Nantes

Désireux de se renforcer cet été, le FC Nantes a conclu le prêt de Marquinhos, en provenance d'Arsenal, pour la saison à venir. Un joli renfort offensif pour les Canaris, qui cherchaient alors à remplacer Ludovic Blas. Prêté la saison dernière à Norwich, en Championship, le joueur doit encore progresser pour espérer avoir une place en Premier League, ce qui a poussé le Brésilien à opter pour la Ligue 1, en rejoignant le FCN pour un prêt d'une saison.Pour boucler le recrutement de Marquinhos, le FC Nantes a utilisé une technique de recrutement assez novatrice, en passant par un site d'annonces, spécialisé dans les transferts, où les clubs peuvent publier des profils de joueurs, afin de les porter à la connaissance d'autres écuries qui pourraient être intéressées. C'est ainsi que les Nantais ont appris qu'Arsenal proposait le prêt du Brésilien, et ont alors foncé sur l'occasion.Plus actifs sur le marché des transferts ces dernières semaines, avec notamment l'arrivée de Douglas Augusto, le FC Nantes utilise des méthodes de recrutements plutôt modernes. En effet, comme le rapporte Football London, le club passe par TransferRoom, une plateforme dédiée aux clubs professionnels qui veulent réaliser des transferts avec d'autres écuries dans les quatre coins du globe. Une façon de procéder qui réduit notamment l'influence des intermédiaires, et notamment celle des agents de joueurs.Le cas du transfert de Marquinhos est loin d'être le seul puisque depuis 2017, 3000 transactions ont été initiées via la plateforme, et cela dans 60 pays différents. Faute d'avoir des résultats concrets sur le terrain, le FC Nantes est donc à la page en ce qui concerne les techniques de recrutements modernes.