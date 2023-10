Après les incidents qui ont provoqué le report du match entre l'OM et l'OL dimanche, le président du Handi Fan Club OM, René Poutet, a fait part de son indignation.

OM-OL : René Poutet annonce sa démission après les incidents

Ce dimanche soir, la confrontation tant attendue entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais a pris une tournure dramatique. Le match a été reporté à une date ultérieure en raison de l'attaque violente du bus transportant les joueurs de l'OL, où l'entraîneur Fabio Grosso a été blessé. Cependant, l'incident ne s'est pas limité au bus des Gones, puisque plusieurs cars de supporters lyonnais ont également été la cible de projectiles aux abords du stade Vélodrome.

Ces actes de violence ont été vivement condamnés par les groupes ultras marseillais, dont les South Winners, qui ont rapidement nié toute implication dans ces incidents. Un profond sentiment d'indignation et de frustration règne désormais parmi les supporters phocéens. Le leader des Dodger's, Christian Cataldo, a exprimé son dégoût et sa colère. « Depuis dimanche soir, j'ai trois sentiments. Le premier, c'est que je suis dégoûté. Le deuxième, c'est que j'ai honte. Le troisième, c'est que je suis en colère », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Le président du Handi Fan Club OM, René Poutet, a également réagi avec tristesse à la suite de ces débordements perpétrés par un groupuscule de supporters radicaux. À l'âge de 80 ans, il a annoncé sa décision de quitter ses fonctions en raison de la situation actuelle. « Moi, je regrette cette situation, mais je me sens, disons, en décalage avec ce système, et je vais le dire sincèrement, à mon âge, je vais abandonner », a-t-il assuré au journal Le Phocéen .

La goutte d'eau qui fait déborder le vase

René Poutet explique que les débordements survenus avant le match entre l’OM et l’OL ont été « la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, je vais arrêter. Parce que c'est minable , c'est minable. Je ne me sens plus supporter de... non pas de l'OM, car j'aimerais toujours l'OM, mais je ne me sens plus supporter de football. J'ai donc décidé d'arrêter de venir au stade, car il est certain que nous risquons d'avoir des problèmes. Nous en avons déjà eu, et maintenant, c'est terminé ».

Cette réaction poignante de René Poutet illustre la profonde désillusion ressentie par de nombreux supporters marseillais face aux événements violents qui ont entaché l’Olympico. La situation soulève également des questions sur la sécurité dans le football et la nécessité de prendre des mesures pour garantir la sécurité de tous les acteurs du jeu. Une sanction fort de la LFP est attendue ce dimance