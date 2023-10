Le choc de la 10e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OL a été reporté en raison du caillassage du bus lyonnais. La LFP s’est exprimé sur ces violences.

OM-OL : Aucune sanction en vue pour Marseille

Un épisode dramatique a secoué le monde du football ce dimanche soir lors de la clôture de la 10e journée de la Ligue 1. Le fameux Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, qui s'annonçait palpitant, s'est transformé en une scène de chaos et de violence. Personne ne s'attendait à ce que ce grand rendez-vous prenne un tournant si sombre.

Avant même le coup d'envoi, le bus transportant les joueurs de l'OL a été canardé par des supporters, brisant les vitres avant et semant la terreur parmi les passagers. L’entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, a été particulièrement touché par cette violence gratuite. Des débris de verre ont atteint son visage, le laissant ensanglanté et choqué. Les images du visage en sang du technicien italien ont rapidement envahi les réseaux sociaux, horrifiant le monde du football.

La situation a rapidement évolué en une crise majeure, et une réunion de plus d'une heure entre les dirigeants des deux clubs a eu lieu pour décider du sort du match. François Letexier, l'arbitre désigné pour la rencontre, s'est finalement présenté en conférence de presse pour annoncer le rapport du match. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a rapidement suivi en validant cette décision.

La LFP précise que ces incidents ne sont de son ressort

Après ces événements violents, de nombreuses questions se posent quant aux sanctions possibles pour l'OM. L’Équipe assure pour sa part que le club phocéen ne sera pas pénalisé sur le plan sportif, dans la mesure où les faits ont eu lieu en dehors de l'enceinte du Vélodrome. L’OM ne devrait donc pas endosser une quelconque responsabilité suite à ces incidents.

RMC Sport ajoute que la LFP s’en tiendra à son simple communiqué, en rappelant que ces graves incidents survenus à 500m de l’enceinte ne sont pas de son ressort. Elle refuse d’alimenter la polémique à un an des Jeux Olympiques. Néanmoins, la LFP a précisé que les incidents racistes survenus dans le stade seront examinés par la commission de discipline en se basant sur les rapports qui lui seront soumis.

Il reste aussi à voir si les partisans coupables de cette attaque violente seront identifiés et traduits en justice. La tâche la plus immédiate pour la commission des compétitions est de trouver une date pour le rapport du match entre l'OM et l'OL. Avec la trêve internationale de novembre et les engagements de l'OM en Ligue Europa, le calendrier est serré. La date du mercredi 6 décembre est envisagée comme la seule option réaliste pour reprogrammer ce choc avant la fin de l'année 2023.