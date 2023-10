Au lendemain du report du match entre l’OM et l’OL, le groupe de South Winners a apporté une mise au point concernant l'attaque du bus lyonnais.

OM : Les South Winners démentent toute implication dans l’attaque du bus de l’OL

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais devaient s’affronter au stade Vélodrome pour le choc de 10e journée de Ligue 1. Mais le match a été annulé après le caillassage du bus des Gones, occasionnant les blessures de plusieurs passagers, dont l’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint. Ces actes de violence ont donné lieu à une condamnation unanime de la part de la classe politique et des acteurs du monde du sport.

Parmi les réactions, les South Winners, un groupe de supporters passionnés de l'OM, ont tenu à exprimer leur désapprobation envers ces événements dramatiques. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, ils ont condamné ces actes de manière catégorique et sans ambiguïté, qualifiant ces événements de « déplorables et intolérables », qui ont conduit au report du match.

Les South Winners, dirigés par Rachid Zeroual, ont également tenu à clarifier leur position en rejetant toute implication dans l'attaque du bus de l'Olympique Lyonnais ou des supporters de l'OL aux abords du stade Vélodrome. « Selon certains témoignages et propositions de journalistes, certains de ces casseurs portaient les couleurs et écharpes de l'OM et des South Winners. Si tel est le cas, ces personnes n'ont strictement rien à voir avec notre groupe et les valeurs qu'il représente », ont-ils précisé.

Le verdict de la LFP attendu ce jeudi

Par ailleurs, l’OM et l’OL seront bientôt fixés. La commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) va se réunir ce jeudi 2 novembre semaine pour statuer sur la suite à donner à cette rencontre. A priori, le match devrait être rejoué, dans la mesure où l’incident s’est produit sur la voie publique, à 500 m du stade Vélodrome. En revanche, il y a de très fortes possibilités qu’il se déroule, cette fois, à huis clos.

La commission de discipline de la LFP pourra également se pencher sur les débordements survenus dans le parcage des supporters de l'OL, émaillés par des cris de singes et des saluts nazis. De lourdes sanctions sont attendues.