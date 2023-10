L’ASSE a signé une précise victoire sur Angers SCO et monte à la 2e place. Mais ce match a fait un autre blessé au sein de l’équipe de Laurent Batlles.

ASSE : Thomas Monconduit rejoint l'infirmerie de Saint-Etienne

L’ASSE a pris la 2e place à Angers SCO, grâce à sa victoire (2-0), lundi soir, en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Nouveau dauphin du Stade Lavallois, les Stéphanois peuvent prétendre à la première place lors de leur prochain match contre le Paris FC (16e), samedi (15h). Ils n’ont que 2 points de retard sur le leader actuel, qui affronte le FC Annecy à (20h), lors de la même 13e journée. Cependant, Saint-Etienne paye le prix fort dans sa remontée au classement. Avant d’affronter Angers, les Stéphanois ont perdu leur gardien de but titulaire, Gautier Larsonneur. Blessé à l’épaule gauche à l’entrainement samedi, il a été hospitalisé et devrait être absent quelques semaines, comme il l'a fait savoir, lundi.

En plus de Stéphane Diarra (adducteurs), Dylan Batubinsika, Ibrahima Wadji (rechute) et Dylan Chambost étaient également absents du groupe de Laurent Batlles contre le SCO. Un autre blessé, Thomas Monconduit a rejoint ses coéquipiers à l’infirmerie. Il a été touché à un mollet contre Angers, dans les dernières minutes du match, après avoir remplacé Maxence Rivera.

Chambost et Diarra espérés, Batubinsika et Wadji incertains, Larsonneur forfait

Toutefois, Dylan Chambost et Stéphane Diarra pourraient être opérationnels pour affronter les Parisiens. D’après Evect, ils seront testés à l’entrainement cette semaine. Par contre, Gautier Larsonneur est d'ores et déjà forfait. Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji sont eux encore incertains. Ils doivent passer des examens complémentaires cette semaine, selon les explications de Laurent Batlles, afin de déterminer la nature exacte de leur blessure, et évidemment la durée de leur indisponibilité.

Quatre jours avant le match contre le Paris FC, l’entraineur de Saint-Etienne se veut optimiste. « On a vécu une fin de semaine compliquée ! On a perdu des joueurs les uns après les autres […], mais c’est dans ces moments-là qu’un groupe se révèle. On s’est concentrés sur nous, pour avancer […] sans penser aux absents », a souligné Laurent Batlles en conférence de presse.