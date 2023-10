Un nouveau verdict lié aux incidents survenus avant le match OM-OL vient de tomber. Un prévenu marseillais a été libéré sous contrôle judiciaire.

OM-OL : Renvoi du procès pour les deux suspects interpelés

Les violents incidents qui ont conduit au report du match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais dimanche dernier continuent de faire des vagues dans l'actualité. Deux supporteurs de l'OM, Thomas S. (22 ans), et Patrice G (50 ans) ont été interpelés à la suite de ces débordements et devaient passer en comparution immédiate devant le tribunal de Marseille ce mardi après-midi.

Cependant, les deux accusés ont demandé le renvoi de leur procès. Les raisons évoquées pour ce report sont le besoin de préparer leur défense de manière adéquate, ainsi que le souhait de calmer l’atmosphère tendue entourant cette affaire. Les incidents survenus avant le coup d’envoi du match l'OM-OL, ayant occasionné la blessure de Fabio Grosso, enflamment les débats et de lourdes sanctions sont attendues. Après avoir analysé la requête de la défense, les juges ont rendu leur verdict. Selon les informations de RMC Sport, le tribunal a décidé de renvoyer les deux procès.

Un supporteur de l’OM libéré, un autre maintenu en détention

La source indique par ailleurs que l’accusé de 50 ans a été remis en liberté, mais il demeure sous contrôle judiciaire jusqu'à la nouvelle date du procès. Par contre, le jeune homme 22 ans est maintenu en détention jusqu'à la prochaine audience prévue le 23 novembre. Ces deux prévenus sont poursuivis pour leur rôle présumé dans le caillassage du bus de l’OL.

Le report des procès est un exemple de la manière dont la Justice cherche à garantir un processus équitable pour tous les accusés. Les enquêtes se poursuivent dans cette affaire pour identifier et sanctionner les coupables. Les violences liées à l'OM-OL ont été condamnées par de nombreuses autorités et ont suscité l'indignation dans le monde du football. Les mesures prises pour juger les responsables de ces violences visent à rétablir l'ordre et à empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir.