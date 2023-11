L’ASSE a conclu une signature ce 1er novembre, à deux mois jour pour jour de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

Mercato : Mathis Amougou prolonge son contrat à l'ASSE jusqu'en 2026

Bien que focalisée sur la Ligue 2 et son objectif ‘’montée en Ligue 1’’, l’ASSE veille sur la progression des jeunes joueurs formés dans son académie. Grâce à son talent et ses qualités techniques, Mathis Amougou a convaincu les responsables de Saint-Etienne. Le club ligérien a ainsi décidé d’étendre son contrat dans le Forez. Initialement sous contrat jusqu’en 2025, le pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin a rempilé, ce mercredi, pour une saison supplémentaire. Plus précisément, le milieu de terrain de 17 ans a en effet prolongé officiellement son aventure à l’ASSE jusqu’en juin 2026.

Mathis Amougou toque à la porte de l'équipe professionnelle

Mathis Amougou n’a pas encore joué en Ligue 2, mais il toque à la porte de l’équipe professionnelle stéphanoise. Il a effectué la préparation estivale avec le groupe de Laurent Batlles, après avoir signé son premier contrat professionnel en avril 2023. Arrivé à l’académie de Saint-Etienne en 2018, la pépite des Verts joue avec la réserve en National 3, même si elle s’entraîne régulièrement avec les pros. Mathis Amougou est également international français. À ce titre, il va participer prochainement à la Coupe du monde U17 en Indonésie avec l'Équipe de France. Cette saison, le natif du Blanc-Mesnil a fait deux apparitions avec la réserve de l'ASSE.