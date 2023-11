La défaite du FC Nantes contre Reims au stade de la Beaujoire est difficile à digérer. Marcus Coco tente de l’expliquer, mais avec des mots forts.

Le FC Nantes sous la menace de plusieurs équipes avant le FC Metz

Après sa lourde défaite à Lens (4-0), fin octobre, le FC Nantes s’est fait surprendre par le Stade de Reims, dimanche, à la Beaujoire (0-1). L’équipe de Pierre Aristouy concède ainsi deux défaites de suite, sans marquer le moindre but. Le FCN est certes 8e au classement, mais n’a que 4 points de plus que le FC Metz (16e), qui est provisoirement barragiste. Les Canaris ne sont donc pas à l’abri de basculer dans la zone rouge.

Ils ont d’ailleurs une confrontation directe avec les Messins, dimanche prochain (15h), en Moselle, lors de la 12e journée de Ligue 1. Un match important pour Marcus Coco et ses coéquipiers, car ils sont sous la menace directe de six clubs : l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, le RC Strasbourg, Montpellier HSC et Toulouse FC. Toutes ces équipes pourraient passer devant le FC Nantes au classement, si elles remportent leur match respectif et que les Canaris s’inclinent à Metz.

Marcus Coco : « on manque peut-être d’ambition... »

Avant le périlleux déplacement au stade Saint-Symphorien, Marcus Coco est revenu sur la défaite face au Rémois. Il a fait un constat lucide et sans détour. « J’ai l’impression que c’est un manque d’expérience », a-t-il craché, dans des propos confiés à Ouest-France. « Je pense qu’on n’est pas assez convaincu de nos qualités, de ce qu’on peut faire. Le mot est fort, mais on manque peut-être d’ambition quand on affronte ce genre d’équipe », a enfoncé l’attaquant repositionné comme piston ou arrière latéral droit.