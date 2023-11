Le PSG affronte l’AC Milan à San Siro mardi soir en Champions League. Les hommes de Luis Enrique sont attendus de pied ferme, notamment Gianluigi Donnarumma.

PSG : San Siro promet l’enfer à Gianluigi Donnarumma

Les supporters de l’AC Milan ne pardonnent toujours pas à leur ancien chouchou Gianluigi Donnarumma son départ libre au Paris Saint-Germain. Alors qu’il disait « être un enfant de Milan », le gardien de but italien a claqué la porte pour rejoindre les rangs du PSG au terme de son contrat à l’été 2021. « Donnarumma va voir comment San Siro accueille les traîtres. Ce qu’on lui reproche, ce n’est pas d’avoir quitté le club. C’est de l’avoir fait sans laisser un euro au club alors qu’il disait que c’était sa famille.

Et effectivement, c’est là qu’il a grandi depuis qu’il a 14 ans. Et il est parti comme un voleur », a prévenu un supporter des Rossoneri, dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien ce lundi. Toujours selon le média régional, les ultras de la Curva Sud ont prévu un accueil très hostile au numéro 99 des Rouge et Bleu, notamment avec la distribution de nombreux sifflets ou de faux billets de banque en référence au surnom « Dollar-Rumma », qui lui a été attribué depuis qu’il est passé à Paris. Déjà passé par San Siro avec la Squadra Azzurra depuis son départ, le protégé de Luis Enrique avait été copieusement sifflé par le public milanais. Et cela devrait être encore plus marquant mardi soir dans un stade acquis à la cause des Rossoneri.

Du lourd pour Gianluigi Donnarumma

Après les chants et insultes au Parc des Princes, lors du match aller remporté par le Paris Saint-Germain (3-0), les ultras de la Curva Sud ont publié une story à l’endroit de Donnarumma avec une photo d’une palette de cartons, laissant l’hypothèse d’un accueil houleux pour le compatriote de Marco Verratti.

« Il n’y a peut-être plus de haine à proprement parler de la part des tifosi en général, mais plutôt de la rancœur dans cette histoire Maignan a certainement aidé à faire passer la pilule. Mais mardi sera la première fois qu’il reviendra avec un autre maillot sous la Curva Sud, pour moi on va vivre un chambrage historique. Il m’étonnerait que ce soit méchant, mais j’attends quelque chose de très taquin, comme une belle vengeance pour clôturer cette histoire qui avait un goût d’inachevé.

J’espère un accueil grandiose, mais subtil, on sait que la Curva prépare quelque chose, j’aimerais un acte de groupe plus qu’un tifo. Le lancer de billets c’était très bien, je me contenterais d’une variante par exemple accompagnée de 90 minutes de sifflets », explique Marco Pacini, un irréductible de l’AC Milan pour Le Parisien. Ancienne gloire de l’équipe entraînée par Stefano Pioli, le natif de Castellammare di Stabia sait donc à quoi s’attendre pour son retour à San Sino sous d’autres couleurs.