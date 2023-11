Dans une interview accordée à la presse italienne ce mardi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est enflammé pour un crack que Luis Campos est proche de blinder.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi adore Warren Zaïre-Emery

Déjà absent dans les tribunes du Parc des Princes il y a deux semaines, Nasser Al-Khelaïfi ne sera pas à San Siro ce mardi soir pour soutenir son équipe face à l’AC Milan, après son opération du genou. Mais cela n’a pas empêché le patron du Paris Saint-Germain d’accorder une interview au journal italien La Gazzetta dello Sport. L’occasion pour l’homme d’affaires qatari de s’exprimer sur la nouvelle sensation des Rouge et Bleu : Warren Zaïre-Emery. Titulaire indiscutable à seulement 17 ans, le milieu de terrain parisien est tout seulement phénoménal aux yeux de son président. D’ailleurs, il refuse que le Titi, qui devrait connaître sa première sélection en équipe de France lors de la prochaine trêve internationale, soit comparé à Marco Verratti.

« Warren Zaïre-Emery est un joueur spécial, qui a grandi chez nous. Il fait des choses phénoménales, et il est tellement mature pour son âge ! Il ne doit pas être comparé, il est unique et écrit son histoire. Il est loyal, passionné. Il a une belle famille, avec un bon entourage. Nous avons de la chance d'avoir des joueurs comme lui. Les meilleurs veulent venir chez nous, mais nous formons les meilleurs jeunes. Notre nouveau centre de formation est au cœur de la prochaine phase de développement », a confié Al-Khelaïfi, qui confirme ainsi le souhait du PSG de poursuivre encore longtemps avec son joyau tricolore.

Le Paris SG proche d’un accord pour prolonger Zaïre-Emery

D’après plusieurs sources locales, les dirigeants du Paris SG et l’entourage de Warren Zaïre-Emery sont en négociations avancées pour une prolongation de contrat. Déjà lié à son club formateur jusqu’en juin 2025, le natif de Montreuil veut s’inscrire dans la durée et ses dirigeants ne comptent pas se séparer de lui. Les deux parties sont donc proches d’un accord pour une prolongation. Surtout que plusieurs cadors comme Manchester City et Arsenal tournent déjà autour du jeune coéquipier de Kylian Mbappé. Lors du dernier mercato estival, Pep Guardiola aurait même personnellement décroché son téléphone pour tenter de le convaincre de le rejoindre en Premier League.