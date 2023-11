Alors que la presse espagnole a déjà dévoilé son futur maillot au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement poursuivre l’aventure avec le PSG. Explications.

Mercato PSG : Kylian Mbappé « pleinement épanoui » au Paris SG

Dans un communiqué publié ce samedi, le Real Madrid a démenti être en contact avec Kylian Mbappé. Contrairement aux affirmations de la presse locale, le club espagnol assure qu’il ne négocie pas avec l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », écrit la Maison-Blanche.

Réagissant à ce communiqué surprenant de Florentino Pérez, le journal Le Parisien indique que c’est aussi le signe de la bonne entente qui règne désormais entre la direction du PSG et le clan Mbappé. À tel point qu’une nouvelle prolongation du joueur de 24 ans ne serait pas un leurre. Le capitaine de l’équipe de France étant globalement satisfait du recrutement effectué par le club durant l’été, avec notamment les arrivées de plusieurs de ses compagnons de sélection comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani.

« Selon nos informations, l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas acté. Les considérations financières seront moins au cœur de sa réflexion que les performances sportives du PSG, une équipe au sein de laquelle il se sent (enfin) pleinement épanoui. Le joueur va se donner un maximum de temps pour analyser la situation et décider s’il prolonge ou s’il file au Real Madrid. Évidemment, cela ne l’empêche pas de dessiner les lignes d’un futur contrat avec le Real ou avec le PSG », explique le média régional. Pour un ancien international français, l’enfant de Bondy ferait mieux de continuer à écrire l’histoire à Paris.

Samir Nasri : « À sa place, je resterais au PSG »

Même s’il n’a pas encore renouvelé son bail, qui expire en juin prochain, Kylian Mbappé laisse apparaître des signaux positifs. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du club de la capitale restent sereins, « même si on sait que la star sera libre de négocier avec un autre club dès début janvier. » Interrogé sur l’avenir de l’ancien partenaire de Lionel Messi et Neymar, Samir Nasri pense qu’il devrait opter pour une prolongation à Paris. « S’il part, ça va faire un trou, mais avec le budget, ils pourront recruter d’autres joueurs qui ne seront pas des Mbappé, c’est clair (…) Moi, à sa place, je resterais au PSG au lieu d’aller à Madrid pour gagner la cinquantième Ligue des champions du Real (…) Je pense qu’il vaut mieux être roi dans son village », conseille l’ex-meneur de jeu de Manchester City dans un entretien accordé au JDD.