Vu l’importance de Gautier Larsonneur dans l’équipe de l’ASSE, son absence pourrait mettre l’équipe en difficulté, dans la lutte pour la montée en Ligue 1.

L'ASSE est forcément diminuée sans son gardien N°1

L’ASSE sera privée de Gautier Larsonneur (26 ans) jusqu’en 2024. Blessé à l’épaule sérieusement, depuis le 28 octobre, il ne rejouera pas jusqu’à la fin de la phase aller du championnat. Son retour est espéré autour du 15 janvier 2024, soit lors de la deuxième phase décisive de la saison. Annonçant l’absence du gardien de but de Saint-Etienne pour une durée de deux mois, Laurent Batlles accusait le coup. « C’est dur pour lui et pour nous », a-t-il déclaré.

L’absence du portier N°1 aura forcément un impact sur l'équipe stéphanoise, dont l’objectif est la montée en Ligue 1. Il est certes déjà remplacé par Etienne Green, mais le jeune gardien formé à Saint-Etienne n’a pas l’expérience et la prestance de Gautier Larsonneur. Il n’est pas aussi décisif que ce dernier, auteur de 6 clean sheet en 11 matchs disputés avant son arrêt brutal.

Absence de Gautier Larsonneur, Saint-Etienne en péril ?

Véritable dernier rempart, le portier recruté à Brest (en janvier 2023) et l’ASSE étaient sur une série de 10 matchs sans défaite (soit 7 victoires et 3 nuls), avant sa blessure. Mais dès le 2e match d’Etienne Green, les Verts ont concédé une défaite au Paris FC (0-1), à Geoffroy-Guichard. Cette défaite n’est pas le fait du portier intérimaire, néanmoins elle confirme que Saint-Etienne est forcément diminuée sans Gautier Larsonneur. L’absence du natif de Saint-Renan (Brest), en plus de l’indisponibilité de Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji jusqu’à début décembre, pourrait mettre l’équipe de Laurent Batlles en difficulté et compromettre ses objectifs.

Ciomment Larsonneur s'est imposé comme dernier rempart

Pour rappel, c’est bien Gautier Larsonneur qui a relégué Etienne Green sur le banc de touche, la saison dernière. Arrivé à Saint-Etienne à la mi-saison, il avait largement contribué au maintien des Verts en Ligue 2, alors qu’ils étaient menacés de relégation en National, après un début de saison catastrophique. L’ASSE était la lanterne rouge du championnat après 17 journées. Elle avait concédé 8 défaites et 6 nuls, pour seulement 3 victoires. Mais grâce aux arrêts décisifs du nouveau gardien, l'équipe de Laurent Batlles avaient terminé la saison 2022-2023 à la 8e place, au bout d’une remontée inespérée.