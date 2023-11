C’est bien Etienne Green qui va assurer l’intérim à l’ASSE, en l’absence de Gautier Larsonneur. Mais a-t-il le coffre pour être le nouveau N°1 ?

ASSE : Etienne Green

Laurent Batlles a déjà choisi le remplaçant de Gautier Larsonneur, blessé à l’épaule et absent jusqu’en janvier 2024. C’est Etienne Green qui est le nouveau gardien de but N°1 à l’ASSE. Aligné contre Angers SCO, il avait réussi un clean sheet (2-0) pour son premier match de la saison. Laurent Batlles l’avait reconduit face au Paris FC, mais les Verts avaient perdu le match (0-1) à Geoffroy-Guichard. Malgré cette défaite, le portier formé à Saint-Etienne avait été irréprochable.

Numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but, Etienne Green n’avait pas caché sa joie de rejouer, à l'issue du match contre le SCO : « C'est très plaisant de revenir, je suis vraiment content ». Rappelons que le joueur de 23 ans était le N°1 à l’ASSE quand le club a recruté Gautier Larsoneur en janvier 2023. Il a donc une petite expérience en Ligue 2 et même en Ligue 1. Il totalise 33 matchs avec l’équipe professionnelle, toutes compétitions confondues. Il a aussi 2 capes avec la sélection des Espoirs d’Angleterre.

Anthony Briançon : « On a une confiance aveugle en Etienne Green »

En plus de la confiance de Laurent Batlles, le capitaine des Verts n’a pas de doute sur la capacité d’Etienne Green, à remplacer valablement Gautier Larsonneur. « On a une confiance aveugle en Etienne Green », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant le déplacement à Auxerre. Selon Anthony Briançon, le jeune portier « a assez d’expérience pour gérer tout seul » ce moment d’intérim. « On sait de quoi il est capable, je le sens serein et en confiance », a assuré le défenseur central de l’ASSE.

Saint-Etienne a rendez-vous à Auxerre, ce samedi (19h), lors de la 14e journée du championnat. Ce sera le 3e match consécutif Etienne Green. Et sa prestation sera très scrutée, après la défaite des Stéphanois, contre les Parisiens. Une défaite qui a mis fin à une longue série de 10 matchs sans défaite.