L’ASSE se déplace à Auxerre avec une équipe diminuée, sans deux titulaires. Peut-elle renouer avec la victoire à l'Abbé-Deschamps avec des doublures ?

ASSE : Les doublures de Larsonneur et Batubinsika sont connues

L’équipe de l’ASSE n’est pas au complet, en raison des joueurs blessés. Gautier Larsonneur (épaule), Dylan Batubinskia (Ischio) et Ibrahima Wadji (adducteur) ne seront dans le groupe de Saint-Etienne à Auxerre. Le premier est espéré à la mi-janvier 2024, alors que le retour des deux derniers est prévu en décembre. Le gardien de but et le défenseur central sont des titulaires incontestables. Laurent Batlles va devoir recomposer son équipe, à commencer par le déplacement à Auxerre. Et ses premiers choix sont connus. Etienne Green (23 ans) et Mickaël Nadé (24 ans) sont les doublures respectives de Gauthier Larsonneur et Dylan Batubinsika.

Mais sont-ils capables de remplacer valablement le portier français et l’arrière international congolais sur plusieurs semaines ? Ces derniers sont des maillons importants de la solide défense de l’ASSE, en plus du capitaine Anthony Briançon, Dennis Appiah et Léo Pétrot. Ils n’avaient concédé que 6 buts 11 matchs avant leur blessure. Si Saint-Etienne est la meilleure défense de la Ligue 2, à égalité avec Laval (7 buts encaissés en 13 journées), Gauthier Larsonneur et Dylan Batubinskia y ont largement contribué.

ASSE : Etienne Green et Mickaël Nadé seront-ils à la hauteur des attentes

La tâche s’annonce donc difficile pour Etienne Green et Mickaël Nadé dans cette défense où ils remplacent deux joueurs d’expérience. Toutefois, Laurent Batlles leur garde sa confiance, car ils ont réussi leur premier match contre Angers SCO, une victoire (2-0). Mais la suite a été moins bonne, avec une défaite contre le Paris FC (0-1), à Geoffroy-Guichard. Ce samedi (19h), le gardien de but anglais et le défenseur Franco-Ivoirien seront encore sollicités pour affronter l’AJ Auxerre. C’est un gros défi pour eux cette fois. Ils doivent démontrer qu’ils ne sont pas des doublures intérimaires, mais des remplaçants capables d’intégrer parfaitement l’équipe, sur la durée, sans qu’elle soit affaiblie.

Si l’ASSE renoue avec la victoire rapidement, Etienne Green et Mickaël Nadé seront plus confiants au fil des matchs. Par contre, ce qu’il faut craindre pour ces deux joueurs, c’est la pression intérieure qui pourrait les déstabiliser. Mais ils peuvent compter sur l’expérimenté Anthony Briançon pour les calmer et les guider. « Comme Etienne Green, Mika (Nadé) travaille au quotidien pour le groupe. Il est performant, très costaud dans les duels. C’est un super joueur, on communique beaucoup ensemble. Quand on a des blessés, c’est bien de savoir qu’on peut compter sur lui », a rassuré le capitaine des Verts, en conférence de presse d’avant-match.