De retour de blessure face au LOSC le 4 novembre, Samuel Gigot a vu un de ses concurrents profiter de son absence pour marquer des points avant Lens.

OM : Leonardo Balerdi convaincant face à l'AEK Athènes

Une blessure qui pourrait coûter plus cher que prévu. Solide titulaire en début de saison, Samuel Gigot pourrait perdre ce statut après sa côte fissurée le mois dernier. Le défenseur central de 30 ans semblait pourtant retrouver son rôle habituel lors de son retour, étant directement titularisé contre Lille (0-0, 4 novembre dernier). Cependant, c'est Leonardo Balerdi qui lui a été préféré lors du déplacement à Athènes, jeudi (0-2). Dans ce match comptant pour la 4ème journée de la Ligue Europa, l'Argentin a marqué des points en réalisant une performance solide aux côtés de Chancel Mbemba.

De quoi redistribuer les cartes au sein de la hiérarchie en défense. Alors que le choc face au RC Lens arrive ce dimanche soir à Bollaert, Gennaro Gattuso se retrouve au coeur d'un terrible dilemme. De son côté, Balerdi préfère vivre le moment présent : « Il faut savoir souffrir et ça, on sait le faire depuis le début. On a bien terminé » a-t-il notamment analysé en zone mixte, après la victoire en Grèce.

La charnière Balerdi-Mbemba à nouveau alignée contre le RC Lens ?

Faut-il faire à nouveau confiance à un Balerdi en forme, ou plutôt à un titulaire régulier avec Gigot ? Tel est ce fameux dilemme qui devrait tenir en haleine Gennaro Gattuso. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille sera en tout cas obligé de faire des choix contre le RC Lens, concurrent direct à l'Europe. Les deux équipes en sont loin pour le moment : le club phocéen se classe neuvième après 10 journées de Ligue 1, à 6 points du top 5 mais avec un match en retard. De son côté, le RCL est dixième avec le même nombre de points, mais avec une rencontre en plus dans les jambes.

En marge de ce duel, comptant pour la 12ème journée, Gennaro Gattuso sait qu'il possède un atout non-négligeable en attaque : le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais s'entraîne avec ses partenaires, dans le cas où il ferait une entrée en jeu contre les Sang-et-Or. Gattuso a assuré que le joueur de 34 ans s'était bel et bien remis de sa gêne musculaire à la cuisse : « Il est dispo pour le match » a-t-il assuré en conférence de presse.