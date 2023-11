Imparable dans les cages du PSG, Gianluigi Donnarumma a fait passer un mauvais après-midi au Stade de Reims ce samedi. Après le match, Will Still s’est incliné devant le gardien parisien.

Will Still : « Donnarumma, c’est une machine de guerre »

Si Kylian Mbappé a réalisé un triplé pour offrir la victoire au Paris Saint-Germain (3-0), un autre élément de Luis Enrique s’est également illustré de fort belle manière samedi sur la pelouse du Stade Auguste Delaune, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, Gianluigi Donnarumma a empêché le Stade de Reims de marquer le moindre but. Même si l’international italien de 24 ans n’a pas voulu tirer la couverture sur lui, l’entraîneur du club champenois, Will Still, a salué sa prestation XXL, qui a plus que dégoûté ses attaquants.

« Donnarumma, c’est une machine de guerre, le meilleur gardien du monde, et Mbappé met un triplé. Je suis incroyablement fier du Stade de Reims ce soir, je suis très content de ce qu’on a pu montrer. Mais quand il y a de la qualité en face, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. Félicitations à eux, ils marquent sur un premier but incroyable et deux transitions où on n’est pas tout à fait attentifs. On fait 19 tirs, je suis vraiment satisfait du contenu », a analysé le technicien belge de 31 ans sur Prime Vidéo. Luis Enrique a lui aussi salué son protégé pour sa performance à Reims.

Luis Enrique : « Donnarumma était au sommet de son art »

Grâce à sa victoire à l’extérieur face au Stade de Reims, le Paris Saint-Germain s’est emparé de la première place au classement de Ligue 1. Un succès acquis en partie grâce aux nombreux arrêts de Gianluigi Donnarumma. Selon les statistiques de Canal+, l’équipe rennaise a touché au total 43 ballons dans la surface du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a donc rendu hommage à l’ancien portier de l’AC Milan qui a permis aux Rouge et Bleu de l’emporter à Reims.

« Donnarumma est impressionnant, mais je le connais. J'ai souffert quand je l'ai affronté, mais j'adore l'avoir en tant qu'entraîneur. C'est un gardien merveilleux, on le voit à l'entraînement, c'est difficile de marquer contre lui. C'est quelqu'un de très concentré. Je suis très content pour lui, car il a eu une semaine difficile sur le plan émotionnel avec le match à Milan. Malgré ça, il s'est remis dedans et il est resté performant. C'est un gardien de classe mondiale et je suis ravi de l'avoir », confie Luis Enrique.