Le Stade de Reims accueille le PSG ce samedi à 17 heures au Stade Auguste Delaune. Découvrez les compositions officielles de Will Still et Luis Enrique.

PSG : Luis Enrique fait tourner face au Stade de Reims

À quelques minutes du coup du match de la 12e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain, la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient de dévoiler les compositions d'équipes officielles des deux entraîneurs, Will Still et Luis Enrique. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le coach parisien a procédé à d’importants changements dans son onze de départ par rapport au match précédent à San Siro face à l’AC Milan. Comme pressenti, Nordi Mukiele est bien titulaire, mais va évoluer dans le couloir gauche de la défense en remplacement de Lucas Hernandez, laissé sur le banc.

Carlos Soler, lui, remplace Achraf Hakimi, suspendu pour ce match, au poste de latéral droit. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz et Kang-In Lee ont été préférés à Manuel Ugarte et Vitinha pour évoluer aux côtés de la révélation Warren Zaïre-Emery. Devant, Gonçalo Ramos est titulaire à la place de Randal Kolo Muani, suspendu lui aussi pour cette rencontre. L’international portugais de 22 ans va donc former un trio offensif avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Pour le reste, Milan Skriniar et Marquinhos enchaînent en défense centrale devant Gianluigi Donnarumma, dans les buts.

En face, Will Still n’a pas changé grand chose dans son onze de départ. Seulement, Azor Matusiwa est finalement titulaire malgré le coup reçu à l'entraînement ces derniers jours et l’entraîneur du Stade de Reims a donc décidé d’aligner son habituel 5-3-2.

La composition d'équipe du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Soler, Skriniar, Marquinhos, Mukiele

Milieux : Zaïre-Emery, Ruiz, Lee

Attaquants : Dembélé, Ramos, Mbappé

Le onze de départ du Stade de Reims

Gardien : Diouf

Défenseurs : Foket, Agbadou, Okumu, Abdelhamid, De Smet

Milieux : Munetsi, Matusiwa, Richardson

Attaquants : Ito, Daramy.