Le RC Lens officialise l’arrivée de Will Still

Le RC Lens a annoncé l’arrivée de Will Still, ce lundi, pour succéder à Franck Haise. Le club de l’Artois a décidé de miser sur l’ancien rémois, libre de tout contrat, pour diriger son équipe

Un nouveau chapitre débute à Lens

Une nouvelle ère s’annonce chez les Sang-et-Or. Suite au départ de son technicien Frank Haise, le RC Lens vient d’officialiser l’arrivée de son successeur qui n’est autre que Will Still. « Lens, comme une évidence ! Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still est le nouveau coach du Racing. Habitué aux records de précocité et aux performances importantes depuis le début de sa carrière d’entraîneur, le Belgo-britannique a paraphé un contrat de 3 années en Artois« , peut-on lire dans le communiqué du club nordiste. Le technicien belge, qui a signé un contrat de trois ans, était sans club depuis quelques semaines suite à son départ du Stade de Reims.

À l’heure où Frank Haise est bien parti pour s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’OGC Nice, le RC Lens n’a pas perdu de temps pour se mettre en quête de son digne héritier. En l’espace de quelques jours, les dirigeants lensois ont dressé une première short-list de quatre noms, comprenant Will Still, Bruno Genesio ou encore Luka Elsner, en poste au Havre. Finalement, c’est vers le premier que la direction nordiste a jeté son dévolu. Si des derniers détails étaient encore à régler entre les deux parties, il semble que le RC Lens ait fini par obtenir gain de cause.

Will Still, le meilleur choix

Arrivé à Reims comme assistant en 2021 avant de prendre les rênes de l’équipe première en 2022, Will Still s’est imposé comme une figure détonante et attachante du championnat français. La Ligue 1 a très tôt découvert chez ce jeune novice une personnalité à part, adepte de l’autodérision et des prises de paroles très franches. Pierre Dréossi a d’ailleurs indiqué se réjouir de cette arrivée. « Will était notre priorité absolue. Il n’est pas seulement un coach prometteur, c’est une personnalité fédératrice, obsédée par la gagne. Nous sommes heureux d’accueillir Will, son leadership et son énergie communicative. »

La présentation du coach est prévue le 26 juin pour la reprise du groupe professionnel. Le nouvel entraineur des Sang et Or sera rejoint par ses deux frères, Nicolas et Edward, au sein du staff technique, rapporte le quotidien L’Equipe. Hervé Sekli va conserver son poste d’entraîneur des gardiens et Benoît Delaval celui de responsable de la performance.