Auteur d’un triplé à Reims ce samedi, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux critiques de son coach Luis Enrique après la victoire du PSG.

Luis Enrique sur Kylian Mbappé : « Je ne suis pas vraiment content de lui aujourd’hui »

Samedi après-midi, Kylian Mbappé a inscrit ses 13, 14 et 15e buts de la saison sur la pelouse du Stade Auguste Delaune face au Stade de Reims, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Un triplé qui a permis au Paris Saint-Germain de l’emporter (3-0) et de prendre la tête du championnat. Pour autant, l’attaquant de 24 ans n’a pas impressionné son entraîneur durant cette rencontre. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a, en effet, fait comprendre à l’international français qu’il attendait beaucoup mieux de lui.

« Concernant Kylian, je ne suis pas vraiment content de lui aujourd’hui. Sur les buts, je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur », a déclaré le technicien espagnol dans des propos relayés par RMC Sport avant d’ajouter : « en revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers. » Un incident entre la star parisienne et son coach ? Le club de la capitale a tenté d’expliquer la teneur des propos de l’ancien stratège du FC Barcelone.

Luis Enrique a fait de l’humour avec Kylian Mbappé ?

Comme il fallait s’y attendre, la presse espagnole, qui cherche la moindre faille dans les faits et gestes du PSG pour pousser davantage Kylian Mbappé vers le Real Madrid, les propos de Luis Enrique ont énormément fait réagir. Toutefois, la direction du club de la capitale a rapidement refroidi la nouvelle polémique naissante en expliquant que les mots d’Enrique avaient pour objectif de « piquer » Mbappé, afin de l’encourager à continuer sur sa lancée et à se surpasser. « Au PSG, on précise après ce match que les mots du coach espagnol étaient à prendre sur le ton de l’humour », assure RMC Sport.