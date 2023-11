Ibrahim Sissoko va terriblement manquer à l’ASSE pendant la CAN. Le club a-t-il prévu de remplacer son buteur pendant le mercato d’été ? La réponse de Laurent Batlles.

ASSE : Gaëtan Charbonnier ou Ibrahima Wadji, deux solutions en interne

L’ASSE sera privée de quelques jours pendant la période de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). Ibrahim Sissoko figure parmi ces internationaux. Sauf surprise, il devrait figurer sur la liste définitive du sélectionneur du Mali pour la compétition prévu entre le 13 janvier et le 11 février. Meilleur buteur de l’ASSE avec 8 buts et une passe décisive en 14 matchs disputés, l’avant-centre va manquer à Saint-Etienne pendant cette période.

Son absence va forcément se ressentir dans le groupe stéphanois. En interne, Laurent Batlles pourrait faire confiance à Gaëtan Charbonnier (34 ans) pour prendre la place de l’international malien, le temps de son absence. Ibrahima Wadji également peut être une solution de rechange pour l’entraineur des Verts. Touché aux adducteurs, le sénégalais devrait être de retour en Ligue 1 en décembre.

Mercato ASSE : Une recrue à la place d'Ibrahim Sissoko cet hiver ?

L’ASSE peut également décider de recruter un attaquant de pointe cet hiver ? Interrogé sur cette possibilité, Laurent Batlles n’a pas semblé à l’aise sur la question. « Vous en parlerez à Loïc (Perrin) », a-t-il glissé en conférence de presse. En effet, il n’était pas prévu qu’Ibrahim Sissoko retrouve la sélection du Mali. Son unique sélection remonte au 25 mars 2022, mais ses performances avec l’ASSE cette saison a changé la donne. Du coup, il a été convoqué 20 mois plus tard, à la surprise de la direction des Verts.

Il est donc évident que Loïc Perrin (coordinateur sportif) n’a pas vu venir l’éventuelle absence du N°9 stéphanois. Laurent Batlles également, si l’on s’en tient à ses propos. « On verra après ce qui se passera par la suite, en décembre », a-t-il déclaré, au sujet des internationaux stéphanois. Notons que le défenseur central Dylan Batubinsika (RD Congo), le milieu de terrain Benjamin Bouchouari (Maroc) et le jeune attaquant Karim Cissé (Guinée) sont concernés par la phase finale de la CAN prévue en Côte d’Ivoire.