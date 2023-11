L’ASSE s’est remis la tête à l’endroit, après sa lourde défaite à Auxerre en Ligue 1. Les Verts ont sorti Bourg-en-Bresse en coupe de France (0-3), ce samedi.

Coupe de France : L’ASSE se qualifie avec une équipe remaniée

L’ASSE a passé le 7e tour de la coupe de France sans souci. Malgré les nombreuses absences dans le groupe stéphanois et l’équipe inédite alignée par Laurent Batlles, Saint-Etienne a infligé une victoire au Football Bourg-en-Bresse (0-3). Titularisés en attaque, Maxence Rivera (45e) et Gaëtan Charbonnier, auteur d’un doublé (55e, 72e), sont les deux buteurs des Verts. Le club ligérien connaitra son adversaire du 8e tour des éliminatoires, lors du prochain tirage au sort de la compétition.

Notons que Laurent Batlles avait aligné une équipe remaniée presque entièrement. Seuls, le milieu de terrain Lamine Fomba et l’ailier Stéphane Diarra étaient les titulaires habituels, présents d’entrée de jeu face au FBBP01. Dans la rotation de Laurent Batlles, Dylan Chambost, Thomas Monconduit, Victor Lobry et évidemment Gaëtan Charbonnier et Maxence Rivera étaient aussi titulaires au stade Marcel-Verchère.

En revanche, le coach des Verts a aligné une défense expérimentale, avec les jeunes Djilé Nokoué (arrière droit, 21 ans), Beres Owusu (défenseur central, 20 ans) et Darling Bladi (19 ans). En plus de Matthieu Dreyer dans les perches, à la place d’Etienne Green. Pour rappel, l’ASSE restait sur deux défaites en Ligue 1, face au Paris FC (0-1) et à l’AJ Auxerre (5-2).

La compo officielle de Saint-Etienne à Bourg-en-Bresse

M. Dreyer - B. Nokoué, T. Monconduit (M. Nadé, 79e), B. Owusu, D. Bladi - V. Lobry, L. Fomba, D. Chambost - S. Diarra (C. Fall, 77e), G. Charbonnier (Cap.), M. Rivera (Gauthier, 77e).