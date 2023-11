Peu en vue au FC Nantes, Marquinhos était pressenti pour être rappelé par Arsenal. Mais les Gunners auraient pris une toute autre décision.

Mercato FC Nantes : Arsenal ne compte pas rappeler Marquinhos

C'est l'une des recrues les plus discrètes du FC Nantes, si ce n'est la plus discrète. Prêté en fin de mercato estival par Arsenal, Marquinhos peine à s'imposer chez les Canaris. Sous les ordres de Pierre Aristouy, l'attaquant de 20 ans n'a connu qu'une titularisation pour aucun but ni passe décisive au compteur. De quoi inquiéter la direction d'Arsenal, qui souhaitait voir sa pépite progresser sous les couleurs du club français.

Le quotidien The Mirror annonçait même une possible rupture de prêt il y a quelques jours, rapporte Tribune Nantaise. Mais d'après Football London, la tendance ne serait finalement pas celle-ci. Les dirigeants des Gunners sont patients et comptent attendre l'évolution de la situation du Brésilien. Pour le moment, Marquinhos a davantage été aperçu aux Jeux panaméricains, avec les U23 du Brésil (5 matchs joués).

L'avenir de Marquinhos scellé en janvier prochain ?

La presse anglaise se met d'accord sur un point : Arsenal n'attendra pas plus tard que le mois de janvier prochain pour sceller l'avenir de Marquinhos. À l'instant T, difficile de voir une amélioration du joueur à Nantes, tant que Pierre Aristouy ne lui laissera pas de nouvelle chance de s'exprimer. Depuis la défaite à Rennes (3-1, 1er octobre dernier), l'ailier brésilien n'a plus été aperçu dans le groupe des Canaris.

Il y a tout de même une raison qui explique en partie cette longue absence : les Jeux panaméricains 2023, qui se sont déroulés du 20 octobre au 5 novembre dernier. Voilà pourquoi Arsenal ne prend pas de décision radicale pour son joueur. Mais nul doute que la formation anglaise exigera des résultats rapidement. Élogieux sur le profil de Marquinhos lors de son arrivée, Pierre Aristouy devrait l'utiliser dans les prochaines semaines pour éviter son départ rapide.