À la recherche d’un successeur à Gavi, qui ne rejouera pas d’ici la fin de la saison, les dirigeants du Barça seraient intéressés par deux milieux de terrains du PSG.

Mercato PSG : Fabian Ruiz ou Carlos Soler pour remplacer Gavi au Barça ?

Victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et d’une blessure associée au ménisque externe contractée durant cette trêve internationale avec la sélection d’Espagne, Gavi ne rejouera plus cette saison. Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone a annoncé la mauvaise nouvelle à ses supporters. Une blessure qui oblige les dirigeants du club catalan à chercher un nouveau milieu de terrain pour compenser l’absence du joueur de 19 ans. Et selon les informations relayées ces dernières heures par le Mundo Deportivo, les Parisiens Fabian Ruiz et Carlos Soler feraient partie des plans de Joan Laporta et Deco pour remplacer Gavi dès cet hiver.

En manque de temps de jeu au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain, les deux internationaux espagnols pourraient se laisser convaincre par la perspective de retourner au pays pour évoluer sous les couleurs des Blaugranas. Mais avec la récente blessure de Warren Zaïre-Emery, qui ne rejouera pas avant 22024, Luis Enrique pourrait revoir ses plans et conserver l’un des deux joueurs, plus vraisemblablement Fabian Ruiz. Qu’à cela ne tienne, le Barça scrute d’autres horizons pour la succession de Gavi.

Xavi Hernandez pense à Giovani Lo Celso

En effet, d’après les renseignements d'El Mundo Deportivo, les décideurs du FC Barcelone seraient aussi intéressés par le profil de Giovanni Lo Celso pour remplacer Gavi. Le média ibérique assure que le milieu de terrain de Tottenham est même l’option privilégiée par les Blaugranas. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international argentin est susceptible de quitter les Spurs puisqu’il n’entre pas dans les plans d’Ange Postecoglou à Londres. Après un prêt à Villarreal durant l'exercice 2022-2023, l’ancien milieu de terrain du PSG pourrait ainsi retourner en Liga pour évoluer sous les ordres de Xavi Hernandez qui l’apprécierait énormément. Estimé à 14 millions d’euros par le site Transfermarkt, Giovanni Lo Celso pourrait être une bonne affaire pour le Barça.