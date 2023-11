Alors que l’avenir de Kylian Mbappé avec le PSG continue de faire jaser, la presse espagnole le voit déjà sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Mercato PSG : Kylian Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar travaillent en coulisses pour convaincre l’attaquant de 24 ans de poursuivre l’aventure en Ligue 1, le Real Madrid mettrait également la pression sur le natif de Bondy afin qu’il fasse le bon choix en rejoignant les rangs des Merengues. Au risque de voir le train madrilène ne plus jamais repasser devant sa maison.

En attendant la prise de parole officielle du principal concerné pour annoncer son choix, les rumeurs vont bon train. Et aux dernières nouvelles, le journaliste José Alvarez révèle ce vendredi après-midi sur le plateau de l’émission El Chiringuito que Mbappé aurait tranché et souhaiterait absolument rejoindre le Real Madrid au terme de la saison en cours. Il devrait même annoncer la nouvelle avant la fin de l’année civile.

Mbappé va annoncer sa décision dans trois semaines

En effet, José Alvarez explique que Kylian Mbappé devrait faire une importante annonce sur son avenir dans trois semaines maximum. Après sept années de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain, l’ancien partenaire de Lionel Messi et Neymar voudrait suivre son rêve d’enfance et rejoindre le Real Madrid. Malgré les tentatives de Doha, Mbappé n’aurait aucune intention de parapher une nouvelle prolongation avec le PSG. Le journaliste espagnol assure que dans trois semaines, quelque chose de grand va arriver avec Mbappé. « Il ne peut pas signer avant janvier. Mbappé ne veut jouer que pour le Real Madrid la saison prochaine », lâche le présentateur sportif. Affaire à suivre donc…