Lors du dernier mercato estival, le PSG a perdu Lionel Messi et Neymar Jr. Deux départs majeurs aux conséquences regrettables pour le Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Messi et Neymar s’en vont, des sponsors aussi ?

Le transfert de Neymar Jr en août 2017, mais encore plus celui de Lionel Messi à l’été 2021, ont augmenté considérablement les ventes de maillots à des niveaux jamais atteints par le Paris Saint-Germain. Même si le club est parvenu à garder Kylian Mbappé et signé la star sud-coréenne Kang-In Lee, ce qui a eu un effet positif dans les boutiques du PSG, le bilan sera lourd en fin de saison. Mais c'est surtout du côté des sponsors que les ennuis pourraient être sérieux pour le club de la capitale française.

Arrivé en même temps que Messi, la marque Crypto.com, qui avait signé pour 8,5 millions d’euros par saison pour trois ans, négocie désormais ce contrat à la baisse. Le départ de Lionel Messi ayant changé la donne. Mais ce n’est pas tout puisque selon le quotidien L’Équipe, des partenaires qataris du PSG, notamment Qatar Airways, Aspetera et Oredoo, ne se pressent pas pour régler ce qu'ils doivent au champion de France en titre. Mieux, la recherche de nouveaux sponsors serait désormais difficile pour les Rouge et Bleu, alors qu’ils se bousculaient lorsque Messi et Neymar étaient encore sous les couleurs du Paris SG. Et ce n'est pas tout.

Sans Messi et Neymar, les tickets perdent de la valeur au Parc des Princes

Outre les sponsors, le Paris Saint-Germain a perdu des millions de followers sur les réseaux sociaux. Les revendeurs de billets au Parc des Princes, qui revendaient au plus fort via la plateforme de revente de tickets contestée, TicketPlace, grondent depuis les départs des deux anciens joueurs du FC Barcelone. Un revendeur a ainsi expliqué au quotidien sportif qu'il n’est pas parvenu à trouver preneur pour deux places de l’affiche PSG-OGC Nice, ainsi que des tickets du choc de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Les départs de Messi et Neymar sont donc fortement préjudiciables aux caisses du club de la capitale française.